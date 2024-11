Los tacos de Don Ramón: 80 años de tradición y sabor único en Chapalita

León, Gto.- En la calle Zacatecas esquina avenida Manuel de Austri en la colonia Chapalita, vecinos aseguran que venden los mejores tacos de guisado.

En el lugar se puede observar a Hugo Alberto despachando a sus clientes pero sin imaginarse que el del verdadero sazón es el señor Pablo Núñez Aldana quien a sus 80 años es el único creador que conoce la receta original.

“Empecé en 1997 a vender tacos y todo fue por necesidad porque me quedé sin trabajo como zapatero y yo soy muy delicado de la panza entonces mis recetas originales vienen de cómo me gustaría que me atendiera”, expresó el señor.

Platicó que en un inició fue complicado empezar desde cero ya que las personas no acudían a comprar sus tacos sino pedían un peso de tortillas y con tal de no quedarse sin dinero, vendía las tortillas.

Así pasaron siete meses hasta que poco a poco se fue aclientando y ahora a más tardar a las dos de la tarde termina su venta cuando anteriormente podía pasar toda la tarde para que las personas compraran un guiso.

Con ayuda de Fernanda, Brenda y Lucy, todos juntos trabajando han ganado comensales por su cálido trato y forma de tratar a cada persona que hace que regrese.

“A mi sazón les gusta pero también regresan porque les brindamos un buen trato y eso cuenta a un más porque la gente llega donde la reciben”, indicó Pablo.

Trabaja sin descanso

Del mismo modo, aseguró que el trabajo no termina con la venta, sino que llegando a su casa tiene que seguir trabajando con la preparación de los guisos para el día siguiente a temprano hora ofrecer sus tacos de 18 pesos con tortilla grande y doble y tortas de 27 pesos.

Sus guisados de huevo, chicharrón duro, hígado encebollado, por mencionar algunos, son del día porque siempre se le terminan y es uno de los secretos mejor guardados, que están hechos con productos de calidad y de momento.

El señor Pablo Núñez es el único de su familia que sabe preparar estos guisos y dijo que de faltar con él también se iría su tradicional sabor.