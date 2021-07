Suspenden tortillerías, daban el kilo a 25 pesos

León, Gto.- En León han sido suspendidas hasta 8 tortillerías, luego de que rebasaron el precio del kilo de tortillas hasta los 25 a 26 pesos, sin ningún documento que acredite el incremento del precio al consumidor, hasta el momento no se ha dictado la sanción a las mismas ya que la multa puede ir de los 800 hasta los 3 millones de pesos por sobrepasar el rango de 18 a 21 pesos por kilo, así lo informó el director de la Oficina de Atención al Consumidor de la Profeco en Guanajuato Armando Guzmán García.

“En caso de no justificar, nosotros como Profeco entendemos que está subiendo de manera arbitraria unilateral y es materia de sanción, sí hemos suspendido algunas tortillerías en la región y están sujetos ahorita a sanciones administrativas que puede ir aproximadamente desde los 800 pesos hasta 3 millones de pesos”, comentó.

En el estado se ha recibido el reporte de algunas tortillerías que tienen precios por kilo de tortillas muy exagerado, rebasando el promedio de 18 a 21 pesos que es el precio que se está manejando en la entidad, por lo pronto solo en León se han tenido suspensiones, ya que supervisores de la Procuraduría Federal del Consumidor comenzarán a visitar los lugares reportados.

En caso de que en alguna tortillería se estuviera dando el precio de más de 21 pesos que es el precio límite, las personas pueden denunciar ante la delegación de Profeco en Guanajuato, para que se pueda visitar el establecimiento y justifique el precio o bien sea sancionado o suspendido.

“En el caso de las tortillas principalmente se empezó a detonar el precio de la tortilla estaba a veces hasta en 25 a 26 pesos, cuando recibimos una denuncia tenemos la obligación de atenderla mediante un orden de verificación y en ese orden de verificación lo que le solicitamos a la parte proveedora es que no argumente o nos acredite el por qué incremento de un día para otro”, señaló.

La investigación por parte de la Oficina de Atención al Consumidor va más allá de llegar con el propietario de la tortillería o con los que venden así la tortilla, pues se busca desde la proveeduría de los insumos que el precio no haya incrementado o que haya bajado en los últimos 15 días, para de esa manera evaluar si es correcto el incremento o no.

Hasta el momento como no ha incrementado el maíz o la harina, después de los precios que se venían manejando en las últimas semanas, es cuando la tortillería es sancionada y suspendida, con una multa de hasta 800 a 3 millones de pesos, dependiendo la valoración de los supervisores.

Profeco no es quien regula los precios de la canasta básica, pero lo que sí ha hecho es el evaluar los precios en diferentes establecimientos, con la intención de publicarlos en el portal “Quién es Quién en los Precios”, para que el consumidor pueda conocer en dónde puede conseguir sus productos más económicos.