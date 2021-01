Suspenden fiesta de 15 años y jaripeo en Cortazar

Cortazar.- A través del diálogo, un jaripeo y una fiesta de XV años con más de 300 invitados fueron suspendidos este fin de semana debido al semáforo rojo que prevalece en el estado, mismo que se mantendrá hasta el próximo 17 de enero.

Además, se suspendieron los tradicionales tianguis de la Central y del Cerrito Colorado, donde el primero solo trabajó al 30% el domingo pero no tuvo actividad este lunes, en tanto que el del Cerrito no trabajó el domingo para tratar de frenar la ola de contagios que se han presentado por CovidD-19 en las últimas fechas y donde, lamentablemente, Cortazar se ubicó en el primer lugar en cuanto a mortandad por esta enfermedad a nivel estado.

El Secretario del Ayuntamiento, Alejandro Perea Castro, comentó que en la comunidad de Merino se dialogó con una familia que pretendía realizar un festejo de XV años en un salón de fiestas, donde se encontraban unas 360 personas, accediendo a cancelar el evento, en tanto que un jaripeo anunciado el sábado 10 en la plaza de toros El Mezquital, de la comunidad de Las Fuentes, también fue suspendido anunciándose su realización en próxima fecha cuando el semáforo no se encuentre en alerta.

El funcionario reconoció que el equipo encargado de la verificación de las medidas de sanidad ha estado muy pendiente y ha actuado a tiempo cuando se realiza algún evento lo que viene a dar la seguridad de que con el diálogo se llega a acuerdos para que no se realicen, sin que haya necesidad de sanciones económicas o la intervención de la fuerza pública.

Abundó que otro tema importante fue la cancelación de los tianguis gracias a la colaboración de los comerciantes para controlar los contagios con resultados favorables.

“Hasta el momento no ha habido sanciones, se está haciendo lo que dictan las medidas sanitarias y todo se está llevando en paz, la gente está comprendiendo que no puede haber eventos y que juntos tenemos que parar esta pandemia”, dijo.

Finalmente, comentó que de igual forma se ha difundido que no se recibirá ninguna peregrinación en la localidad, tema que se ha tocado desde las ciudades y comunidades que tienen esta tradición para que no se permita la salida de ningún contingente, pero reiteró se ha dejado en claro que en Cortazar no se permitirá la recepción de ningún evento de este tipo.