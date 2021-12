Suspende Comisión Permanente del PAN derechos partidistas de Jorge N.

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato aprobó la suspensión de los derechos partidistas del diputado federal electo, Jorge N., quien está enfrentando un proceso legal acusado por el delito de abuso sexual.

La Comisión Permanente del PAN sesionó este lunes por la noche y en ella uno de los puntos a tratar fue el tema de Jorge N. y su estatus de militante.

También se acordó expulsar a 20 panistas por apoyar a otros candidatos en el pasado proceso electoral. . Fotos Cortesía PAN Guanajuato

Tras la exposición de motivos, la Comisión Permanente del PAN aprobó la suspensión temporal de los derechos partidistas de Jorge N., los cuales dejan de estar vigentes a partir del 13 de diciembre, en tanto se resuelva el proceso penal que está enfrentando.

Jorge N. fue vinculado a proceso el pasado 31 de agosto y estuvo en prisión preventiva por casi tres meses, pues una jueza había determinado que había elementos de probable responsabilidad en la comisión del delito de violación espuria.

Sin embargo, el 26 de noviembre pasado, tras concluirse el plazo de la investigación complementaria dictado, otra juez que retomó el caso y determinó reclasificar el delito por el que originalmente se le acusó y señaló que sólo había elementos para ser acusado por abuso sexual, delito que no es considerado grave y que no amerita prisión preventiva, por lo que ese día Jorge N. quedó en libertad.

Los panistas de Guanajuato determinaron suspender derechos del diputado federal electo acusado de abuso sexual. Fotos Cortesía PAN Guanajuato

A Jorge N. se le impusieron medidas cautelares en lo que dura el proceso, como que tiene que presentarse a firmar dentro de los primeros cinco días de cada mes, no podrá salir del país sin autorización legal y no acercarse a la presunta víctima a menos de 500 metros como tampoco a sus familiares, además de que no podrá tener ningún tipo de comunicación con ellos.

Acuerdan expulsión de 20 militantes

También, en la sesión de la Comisión Permanente fue aprobada la expulsión de 20 militantes panistas por haber apoyado a otros candidatos en el pasado proceso electoral.

Se trata de 11 de Victoria, cinco de Villagrán, dos de Cortazar, así como uno de San Luis de la Paz y otro de Uriangato.

Además, fue aprobado que el alcalde de Pénjamo, Gregorio Mendoza Flores, fue designado como coordinador estatal de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores quien tendrá a su cargo la comunicación y operación con todos los ediles de Acción Nacional en Guanajuato.