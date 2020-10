Supone síndica Leticia Villegas corrupción en jueces federales

La síndico Leticia Villegas supone que en el proceso legal sobre la propiedad del estadio León hay actos de corrupción. Así lo dejó ver, en la sesión de Ayuntamiento cuando respondió a los reclamos de la regidora priista Vanessa Montes de Oca, de no proceder ante el ministerio público en contra de quienes considera generaron “el mayor atraco en nuestra ciudad”.

Villegas Nava afirmó, “yo sí me pregunto muchas veces cuánto dinero se ha repartido, cuánto dinero se ha repartido, pero bueno; esa pregunta va a quedar en el aire”, al cuestionar el proceder de la justicia federal ante las denuncias de los palcohabientes del inmueble.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local No hay recursos para Pueblos Mágicos de Guanajuato: Diego Sinhue

“Ustedes son testigos de cómo los dueños de palcos se han amparado y cómo increíblemente los jueces están en el mismo sentido... todos en contra; no dan entrada de nada. Ahí es donde yo coincido en que no es la justicia local, es la justicia nacional. Hay que poner en la mira que pasen todas esa instancias judiciales y que ni siquiera le dan entrada a los amparos de los dueños de los palcos”.

En un mensaje “a la ciudadanía”, agregó que “que de verdad se queda uno pensando ¿por qué los amparos de todas esas personas, que sí deberían de proceder, no proceden y como dominó, los botan. Claro que nos llama la atención que todos los dictámenes que llegan de jueces y los amparos que han hecho los dueños de los palcos, todos los jueces se los tiran”

Ante el cuestionamiento de la regidora del PRI, la síndica del PAN, dijo que “a veces hay posiciones y mensajes que no son para este Ayuntamiento son mensajes para la gente que no nos escucha. Me encantaría que ese análisis fuera muy preciso. Se pierde el estadio ¿en qué administración se soltaron los temas? no contestaron nada… se recibió que se pierde el estadio… muchas veces ni se dicen las cosas como son, ni se conocen verdaderamente y solamente se manejan hacia fuera con fines electorales y con posicionamientos políticos que a veces son válidos, pero no siempre”.

“Para todas las personas es muy fácil hacer una posición deduccionista de las cosas, pero es muy importante hacer los análisis… hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. En todo esto no puede haber un solo tinte (partidista); a todos nos ha dolido muchísimo esta situación del estadio, mucho”, finalizó.