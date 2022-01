Supera con fe en Dios, cáncer terminal

León, Gto.- “Vienes en fase cuatro pasando a terminal, tú cáncer es de los más agresivos, no te doy ni 30 días. Arregla tus asuntos porque ya te vas...”, le dijo el hematólogo a Jorge Arturo Castro Hernández, quien no sabía que tenía el padecimiento, pues sólo creía que era colitis como le habían dicho los médicos. Después de un doloroso proceso en todos los sentidos, el autor del libro: "¡Cómo un roble! Luchando contra el cáncer de la mano de Dios", encontró en la fe y en la sanidad divina, familia y amigos su soporte, cambió su alimentación, controló sus emociones, se pidió perdón a sí mismo y a los demás.

Ahora está sano y a través de sus conferencias brinda un mensaje de esperanza para enfermos de cáncer y sus familias en Latinoamérica, a través de su publicación busca ayudar a más personas, porque ahora es un hombre que goza de cada respiro y cada cosa sencilla.

El director y socio fundador del Instituto de Desarrollo y Capacitación Empresarial envió los estudios escaneados a Bernardo N., un amigo y líder sindical, quien le confirmó que tenía cáncer y le sugirió reunirse con amigos y acercarse a los servicios de salud gratuita.

Su vida cambió en el punto más álgido de la pandemia, su mundo se vino abajo, emocional, económico, familiar y físico, luego de un duro proceso en el que perdió casi 40 kilos de peso y casi le costó la vida.

Investigó sobre la enfermedad

“Entendí que las células cancerosas se alimentan de lo dulce, de las harinas, empecé a cambiar mi alimentación basada en legumbres, verduras, muy sana evitando la comida chatarra: refrescos, papitas, carnes, lácteos”, explicó el entrevistado luego de que investigó sobre la enfermedad.

Desde el punto de vista médico cada quien es lo que come, en el tema psicológico es la pérdida de control de las emociones y en cuestión espiritual es la ausencia de Dios en tu corazón.

Todo el proceso que vivió, las oraciones de sanidad, salmos de protección, que hizo está plasmado en el libro que está distribuido a nivel nacional.

Modifica su perspectiva de vida

“Entendí por qué algunas personas se suicidan, yo a pesar de ser un hombre de fe hubo un momento en que me llegó la angustia, el dolor, el estrés y aventé la toalla. Recuerdo que estaba sentado en un sillón llorando, me quebré y dije: -No puedo, los dolores eran mucho y ya no quería y mi nieta Victoria de cinco años me vio desde la puerta y a pesar de tener prohibido entrar me abraza y besa, con sus manos me limpia las lágrimas y me comentó: -Si se puede George”, explicó entre sollozos.

Su salud seguía deteriorándose su piel puso de color gris y si se movía, debido a que esta se había secado sangraba, ya no podía caminar y lo trasladabna en silla de ruedas. El padre Ramón López del templo Expiatorio le dio acompañamiento durante el proceso.

“Me salió una bola del tamaño de mi puño en el cuello, otra en la ingle apretando la arteria y toda la caja toráxica como racimos de uvas por dentro, mi bolsa testicular era del tamaño de mis dos puños juntos, no podía respirar, tenía agua en los puños, los dolores eran muy fuertes. Yo no me reconocía en el espejo por las mañanas”, explicó.

Ya lo habían desahuciado

El proceso más complicado ocurrió en siete semanas, primero fue a ver a un oncólogo muy conocido a nivel nacional, quien le dijo que no es operable y lo canalizó con el hematólogo, quien le dijo que comiera y bebiera de todo, excepto pescado crudo.



“Recuerdo haberle dicho el 90% depende de Dios y él 10% es tu tratamiento y mis ganas de vivir, yo quiero vivir y Dios está conmigo”, le contestó Jorge Castro.

Fue complicado, porque los suyos no lo habían vivido de cerca, pero estaba convencido que quería irse en paz, reunió a sus amigos y familia para hacer la dinámica del perdón y poner en paz las emociones y el corazón. Habló con Dios y le agradeció por sus hijos, su esposa, etc.



Expulsó sus temores e incertidumbre

Sus quimioterapias eran hasta de ocho horas, pero él decidió fugar su mente a la playa cada quien toma la opción de sufrir o vivir.



“Un amigo le regaló un libro que habla de la sanidad divina y me dijo que cuando fuera a las quimioterapias pensara que era la bendita sangre de Jesucristo que entraba en mi cuerpo”, recalcó

Un día recuerda que Dios puso en mi corazón, la frase de que ya sabía que era el cáncer, ya lo había sentido, ahora debía levantarse, “le dije a mi esposa que me hiciera dos tostadas y dos huevitos arriba de cada una, tantitos frijoles, salsa, todavía recuerdo la cara de mi esposa”, mencionó.

A partir de entonces comenzó a recuperarse de forma sorprendente y el año pasado le hicieron un estudio para escanear todo el cuerpo, le inyectaron una sustancia radioactiva, salió caminando y hasta se comió una empanada.

“Un par de días después fui al hematólogo, quien al analizar los estudios me comentó que que suspendía todo: ‘Estos estudios dicen que tú ya estás bien, ve y toca la campana (para honrar a los que fallecieron y a los enfermos representa que si se puede) tú Dios ya te sanó”.

El se deja usar por Dios y cuando lograba que un matrimonio se restaurata o que alguien acrecentara su fe o que alguien que tenía problemas con sus hijos se solucionaba, notaba que fueran golpes de sanidad en su cuerpo, “sólo le pido a Dios que sea él quien hable por mí”, aseguró.

Jorge no necesita estupefacientes, sólo el dinero necesario, por lo que abrió una sala de oración a un lado de su negocio, donde recibe a personas con diferentes tipos de cáncer y no les cobra un centavo.