Sugieren agencias de viajes reservar, pagar de a poco y luego viajar

León, Gto.- Viajar al extranjero no es una buena idea en este momento, advierten agencias de viajes. Algunos lugares piden bastantes requisitos que requieren mayor inversión, entre ellos prueba Covid-19 antes de llegar y ya en el destino.

El cierre de zonas turísticas en algunos lugares tampoco garantiza una experiencia completa en caso de que se trate de vacaciones y aunque algunos lugares ya tienen mayor apertura, la gente no quieren arriesgar su salud e inversión. Ante esto, la demanda de viajes para visitar el extranjero, ha disminuido considerablemente.

“Sí hay demanda, pero no todos los países tienen la posibilidad de aceptar viajeros, hay unos que tienen las fronteras cerradas “ expresó Fernanda, Gerente de ventas de la agencia de viajes Avelco Tours.

Fernanda dijo que hace una semana les solicitaron un viaje para Panamá y Colombia, cuando mandaron la cotizacion, había muchas restricciones, entre ellas prueba de Covid-19 negativa no mayor a 48 horas, por lo que se las tienen que hacer en el aeropuerto; llegaban primero a Colombia y luego a Panamá y ambos lugares hacerse pruebas.

“La gente quiere viajar internacional, pero al ver las restricciones si se desaniman bastante, por ejemplo si van a Europa a 4 países, es estar haciéndose la prueba antes de entrar a cada país y esperar a que les salga negativa, son como 2 mil 500 pesos cada una” platicó la gerente de venta.

Guatemala y Cuba, se encuentran entre los países que hasta el momento tienen flexibilidad para dejar entrar.

Los demás siguen manteniendo estrictos protocolos, entre ellos Canadá, que no permite el acceso aún llevando la prueba negativa, solamente residentes o personas que tengan que recibir algún tratamiento médico.

Así mismo Estados Unidos sí se puede ingresar con prueba negativa (96 horas antes de hacer el viaje) y que sea por aire, por tierra no pueden ingresar.

ASIA, DESCARTADO

Antes de la contingencia había buenas ofertas para ir a Japón o China, señaló que incluso era más barato que ir a Europa, después de eso, ya nadie pregunta por dichos destinos, tal vez el último si, pero no con frecuencia.

“Está muy tranquilo por los parámetros que están poniendo los diferentes países para poder entrar, todo es aquí, a Colombia, a Cuba, a Brasil, Ecuador, que es como más turístico en cuestión de playa y más cercano” explicó Fernanda.





SEGURO DE VIAJERO

Respecto al seguro de viajero que ofrece, se dijo que aún no se establecen bien algunas cláusulas por Covid-19, es algo que maneja directamente la operadora de viajes, aunque en viajes nacionales aún no está especificado.

Como ejemplo, una pareja tendrá un viaje a Dubai próximamente y en el contrato que realizó la agencia con la operadora, se especificaba que en caso de contraer Covid-19, el seguro sí cubría los gastos necesarios, pero eso depende de la apertura de cada país y operadora.





ES MEJOR ESPERAR

Viajar al extranjero para vacacionar tal vez no sea lo más conveniente considerando la situación de la pandemia por Covid-19. “La verdad no, por la cuestión de la salud, que está en todos lados, en todo el mundo esta crítica la situación, yo creo que el punto más alto de contagios es el aeropuerto, porque ahí llegan de todo el mundo, por más que te cuides; por la situación de la contingencia casi todo está cerrado, entonces no tiene chiste que gastes un dineral y que no puedas disfrutar, es mejor esperar un poquito más” consideró Fernanda.





Lo recomendable es reservar ahora, ir pagando y esperar que existan las condiciones para viajar tal vez el próximo.





Destinos en México, baratos.





Por otro lado, el costo de algunos destinos en México ha bajado, hoteles de 5 estrellas cuentan con precios accesibles, algo que no se había visto, incluso ni a finales del 2020.





A pesar de los precios y las facilidades que hay en los destinos dentro del país, la gente tampoco se anima a salir aún de vacaciones, através de agencias de viajes.