Sugiere Mario Delgado a estado y municipios ser austeros

León, Gto.- No se trata de recortes aplicados por la federación, solo que si la economía cayó, la bolsa claro que será menor, pero si los gobiernos no le entran a la austeridad no hay manera de que alcance, porque es muy fácil endeudarse una vez y otra vez para tener recursos para gastar, pero “la deuda de hoy son los impuestos del mañana y hay que ser muy responsables en ello”.

De esta forma respondió el diputado por Morena Mario Delgado Carrillo y actual aspirante a la dirigencia nacional de su partido, a los reclamos de autoridades en el estado de Guanajuato por la desaparición de programas y recortes de participaciones federales, en 2021.

Dijo, “no hay recorte como tal, el año 2021 va a ser un año difícil para la economía como producto de las medidas de aislamiento para prevenir el Covid-19 en todo el mundo y México no se puede escapar de esta realidad. Ahora el gobierno está privilegiando la caja sin cargarle la mano al pueblo”.

Agregó que “era por medio de gasolinazos o el aumentar impuestos que el gobierno obtenía dinero para gastar y se iba al caño por el despilfarro y corrupción”.

Expresó que con una caja más chica en el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales “tendrán la urgencia de apretar el cinturón; ser austeros, recaudando de mejor manera y cobrando a los que antes se favorecían por no pagar impuestos”.

La fórmula del gobierno federal

Sobre la distribución del presupuesto para el próximo año, mencionó que “ahora con la 4T privilegiamos el gasto público para el 2021; primero se llenan las partidas de los programas sociales de los cuales no va a caer un solo peso, van a programas sociales que han sido asentados como derechos constitucional, mientras que los recursos para estados y municipios se calculan bajo fórmula establecida en la ley de coordinación fiscal, en base a la bolsa que se espera recaudar de impuestos”.

Y se refirió a los empréstitos que el gobernador de Guanajuato ha solicitado. “Deben de ser muy responsables, no se trata solo de tener recursos para gastar, se debe revisar en qué se está gastando, porque la deuda de hoy son los impuestos del mañana”.

A decir de Malu Micher, el tema de la inseguridad en el estado, “es más bien resultado de la falta de intención de trabajo coordinado y no de recursos”, al referirse a la desaparición del Fortaseg.