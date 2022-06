Sufren agricultores de Duarte por robos y sequía

No conforme con la amenazante sequía que viven los agricultores de la comunidad de Duarte en sus tierras por la falta de lluvias, padecen una crisis de robo de sus productos, según el representante de los aguacateros de la comunidad, Eusebio Zúñiga Ortega, los ladrones se llevan de manera continua entre 10 y 20 kilos de sus tierras que al año pueden sumar hasta dos o 3 toneladas.

Zúñiga Ortega dijo que la situación empeora porque algunos agricultores como él riegan sus tierras con la presa que cada vez está más seca y ya tenía un mes que no echaba agua a sus plantíos y en esa ocasión acudió al favor de un amigo para que no se le echara a perder la producción como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

“Y luego tenemos un problema, nos roban el aguacate, todos los que andan por aquí metidos en la droga andan robándose el aguacate y eso es lo que yo también quisiera pedir, que nos apoyaran para que se los lleven, un día le dije a uno ‘me estás robando el aguacate’ y dijo ‘nos mandan a robar’”, dijo.

A esta situación se suma que sus clientes de Michoacán no les pagan más por el producto, pues la tonelada se las compran a 60 mil pesos pese a que ellos la ofertan hasta en 120 mil y se van exportados a Estados Unidos, aunque les argumentan que sólo lo mueven a nivel nacional para no pagar un precio más elevado.

De acuerdo al especialista en las tierras, el aguacate tarda en producirse hasta 10 meses siempre y cuando haya agua, actualmente en Duarte hay unos 80 agricultores que se dedican a la siembra de este producto y al año producen hasta 900 toneladas, aunque esperan que para dentro de 3 años la cifra incrementa a 1 mil 500.

El proceso del aguacate es desde que empieza a florecer, luego la fertilización y sobre todo la fumigada que es uno de los pasos más costosos, pero a estas fechas están a la espera de las lluvias ya que es agua con nitrógeno.

Aunado a esto, el delegado de la comunidad, J. Pilar Arturo Muñoz, dijo que la gente ya se comienza a preocupar porque las lluvias no llegan y el calor no cesa, lo que ha provocado que los pozos y la presa de Duarte se estén secando y sin agua no hay animales porque no hay pastura para alimentarlos.

“Nos afecta en todo y más los que tenemos ganado, sino hay lluvias, no hay cosecha y no va a haber animales y también los pozos, la presa, pues ya la presa se está terminando el agua y ¿Qué pasa ahorita? Que los pozos al mismo tiempo ahorita ya se fueron el nivel para abajo, antes los pozos estaban a 100 metros ahorita tenemos unos que ya están casi a 300”, comentó.

El director de Desarrollo Rural de León, Roberto Centeno, dijo que en los últimos dos años León ha estado carente de lluvias, sin embargo, para este 2022 el pronóstico es alentador pese a que ya es la mitad de junio y no ha llovido, pero aseguró que aún están dentro del límite para que llueva y así no perder las tierras.

“Ahorita ya se encuentran secos, estamos esperando que antes de que llegue el temporal ya empiece a llover y empiece la recarga de estos bordos”, comentó.

Explicó que en los últimos dos años bajó la precipitación es de un 70% aunque sí se logró captar agua en los vasos de captación, bordería y las mismas presas.