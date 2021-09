Sube el gas LP en León

En menos de un mes, en el municipio de León ha aumentado el precio del gas Lp (licuado de petróleo) por litro ha sido de un peso con 23 centavos, esto fue corroborado por el Sol de León mediante un recorrido realizado por el Sol de León a diferentes empresas de la ciudad.

Al inicio del mes de septiembre el precio del gas LP por litro oscilaba los 12.08 pesos a nivel local, ahora su preció va desde los 13.08 a los 13.31 pesos por litro.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó este sábado en su página oficial, la lista de precios máximos de gas LP, mismos que se encuentran vigentes desde ayer 26 de septiembre y hasta el 2 de octubre, donde se puede consultar las 145 regiones en que se divide el país.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Incrementan ciberataques a nivel global

Tan solo en la Ciudad de México, los precios serán de 12.82 pesos por litro y 23.74 pesos por kilogramo, esto será aplicado en todas las alcaldías, así lo informó la CRE en su comunicado.

En el caso de León, en la empresa Gas Nieto, el sábado su precio era de 13.11 pesos y ayer domingo ya se encontraba en 13.31 subiendo 20 centavos.

“Continuamente están subiendo los precios y es parejo el kilo a nivel local, recuerdo la última vez que lo bajaron estaba en 12 pesos con ocho centavos y ahorita en menos del mes ha subido el peso con 23 centavos”, comentó uno de los despachadores.

El señor Juan Pérez, llevó su cilindro a la estación y recargó 15 litros y mencionó que este aumento no le afectó en su bolsillo, “el aumento es poquito, no se nota mucho, ya cuando se nota mucho es cuando son de diez pesos para arriba, ahorita es poquito”.

Durante un recorrido realizado por el Sol de León, constatamos que el precio del combustible se mantenía desde los 13 pesos con ocho centavos hasta los 13 pesos con 31 centavos, lo que significa que el aumento del gas LP en la ciudad está por arriba del peso.

Por otra parte, José Manuel Bustamante se dedica a la venta de quesadillas mencionó que el aumento al precio no le genera un gasto más ya que es mínimo, “yo recargo cada ocho días, sabemos que todo está caro y es imposible que las cosas no aumenten, todo aumenta, lo básico y el combustible, solo subió un poco en lo personal no me afectó”.