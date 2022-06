Su hermano le salva la vida dándole su riñón

León, Gto.- Una orina con bastante espuma, fueron los primeros síntomas que anunciaron a Gilberto Galindo que en su salud algo no andaba bien.

Durante 26 años llevó una vida hasta cierto punto normal. Desde niño la danza han sido de sus hobbies, baila desde los 9 años, fue precisamente en una presentación con el ballet Citlalli, que al bajar del escenario no podía respirar, no oxigenaba su sangre, le decían que eran ya muchas toxinas acumuladas en su cuerpo, más la espuma al orinar, le pronosticaban diabetes.

LLEGA LA NOTICIA

Como la orina con espuma no paraba, decidió irse a hacer estudios, que le arrojaron que tenía insuficiencia renal crónica ya en quinta etapa.

No había nada que hacer más que la diálisis y esperar un trasplante

A los primeros que les dio la noticia fue a sus papás, quienes se encargaron de comunicarle a sus dos hermanos, una de las peores noticias que han recibido como familia.

DANIEL

Pero uno de sus hermanos, Daniel dijo que él ofrecía su riñón “No lo pensó”. Después de un protocolo de varios estudios, salieron compatibles y su hermano le logró donar su riñón derecho.

“Comencé a tratarme en Guadalajara, pero en León hay buenos médicos como Rodrigo López Falcony, urólogo y transplantista director de Centro de Trasplantes de Guanajuato, que fue quien me operó”.

2018 CAMBIO DE VIDA

La cirugía se realizó con gran éxito el 13 de febrero del 2018, en un hospital privado de la ciudad con una duración de 6 horas, con algunas complicaciones por no poder conectar el riñón debido a una formación rara de la vena y arteria renal del donante.

“La conexión carnal sí existe, mi riñón funcionaba bien pero lento, pasados tres días yo no me había levantado de la cama aún, el viernes mi hermano se fue de alta, lo dejaron entrar a mi cuarto a verme, y cuando nos tomamos de la mano me dolió mucho la cavidad donde me hicieron la nefrectomía, me dio palabras de aliento y me dijo todo va a salir bien, y me dejó de doler el lado derecho bajo de su espalda y se fue, un par de horas más tardes mi injerto comenzó a funcionar a marchas impresionantemente, deseché mucho líquido, las toxinas bajaron hasta lo mínimo esa noche me levanté, me bañe, y camine , ese momento lo defino como un milagro”.

RECUPERACIÓN

Tuvo que pasar 10 días de aislamiento en el hospital, lo dan de alta en el hospital y después fueron 3 meses de aislamiento total en casa. Su mamá se tuvo que mudar a su casa para cuidarlo durante la recuperación.

Gil, comparte que es difícil la reincorporación a la vida, cambian muchas cosas, en necesaria atención psicológica y hasta psiquiátrica para asimilar todos los cambios post trasplante.

Cambia la vida para bien, desde que despiertas de la cirugía tu piel ya es otra, tu respiración, tu color

DECAÍDA

En el 2020 con la pandemia se quedó sin trabajo, cayó en depresión y sufrió una falla aguda que lo llevó a un rechazo humoral, a punto de perder el injerto, pero con actitud y fe salió adelante y se reinventó.

HOY SOLO QUIERE SALIR ADELANTE

“Después de ser comunicólogo y oficinista, ahora soy Makeup Artist, Hair Colorist y fotógrafo amateur, siempre hay oportunidad para ser mejor”, concluyó.