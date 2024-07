“Soy un hombre que busca la paz”, monseñor Jaime Calderón, próximo arzobispo de León

León, Gto.- Este lunes, monseñor Jaime Calderón Calderón, próximo arzobispo de León, tuvo su primer acercamiento con los leoneses y tras ser cuestionado sobre la violencia que se vive en el estado, dijo que es un hombre que busca la paz y así será durante su estancia en Guanajuato.

“Como opción desde el Episcopado hemos adquirido ciertas líneas fundamentales y una de ellas es la construcción de la paz, yo soy un hombre que busca la paz y esto indudablemente ha marcado mi vida en la primera Diócesis donde serví como auxiliar”, dijo.

La semana pasada se informó que el Papa Francisco aceptó la renuncia del actual arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, y en su lugar lo sucederá Jaime Calderón Calderón a partir del 19 de agosto próximo.

En la actualidad Jaime Calderón es arzobispo de Tapachula y tras preguntarle sobre la situación actual de Guanajuato, comentó que no tiene el contexto de lo que está ocurriendo en este último estado, pero añadió que en ambas entidades han aparecido brotes de violencia.

Aseguró que estará abierto a la escucha con la gente de Guanajuato, pues es una característica que tiene.

“Hoy día han aparecido brotes más fuertes de la violencia, pero esto no hace más que confirmar mi deseo que es un aspecto que habrá que cuidar siempre en el camino y en la respuesta pastoral, indudablemente los desafíos son grandes, yo le diría con honestidad y humildad, estaré muy abierto a escuchar, soy un hombre de la escucha, aquí, allá, soy un hombre de oración”, agregó.

Sin embargo, el sacerdote dijo que irá afrontando los desafíos que se encuentre con el acompañamiento de Dios.

“Iré haciendo mi comprensión, este acercamiento a esta realidad, no conozco bien la situación aunque soy del centro hasta donde yo me vine porque acá realmente es otro mundo y no se escuchan muchas noticias de la región, pero estoy dispuesto con lo que Dios quiera, los desafíos que hay que irlos afrontando en el espíritu del señor”, comentó.