Sostiene Agroindustria exportaciones guanajuatenses

León, Gto.- Las exportaciones de Guanajuato crecieron 22 % en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019.

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (Cofoce) informó que el sector Agroindustrias reportó exportaciones de enero a marzo del 2020 por 458 mdd, mientras que en el mismo periodo de 2019, fueron 375 mdd.

En cuanto a los destinos de estos productos, se pasó de 53 en 2019 a 55 en 2020, principalmente Estados Unidos, Japón, Canadá, Guatemala, Países Bajos (Holanda), Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Corea del Sur.

Los municipios exportadores son Irapuato, Doctor Mora, Pénjamo, Celaya, Silao, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca, Villagrán, San Miguel de Allende y Cortazar.

Los productos guanajuatense que se vendieron al exterior son hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; frutas u otros frutos o demás partes de plantas; carne y despojos comestibles (de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada); así como preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores.

PRODUCCIÓN DE CANNABIS EN EU BENEFICIA A GUANAJUATENSES

Luis Ernesto Rojas, director de Cofoce, señaló que el sector Agroalimentos es el que tendrá un mayor potencial de crecimiento por dos razones: "porque México, en especial Guanajuato, se ha consolidado como uno de los grandes productores y exportadores de alimentos frescos, congelados, procesados y bebidas y segundo, por el cambio de cosechas en Estados Unidos y Canadá".

Agregó que "han estado mutando sus cosechas de espárragos, dígase de zanahoria o de algunas hortalizas como pudiera ser por supuesto las lechugas, lo han estado migrando a lo que es el cannabis, entonces, obviamente para ellos se vuelve más rentable y toda esta producción que anteriormente se hacía en los estados de California, en los estados de Florida o por ejemplo en Windsor, Canadá, ahorita se está migrando a México".

Señaló que Japón, con carne de cerdo, Corea con hortalizas, productos congelados y procesados y China con variedad de alimentos, han abierto sus puertas para recibir estas mercancías.

COMERCIO EXTERIOR, LA INMEDIATA RECUPERACIÓN

Rojas Ávila reiteró el llamado a los empresarios para capacitarse y volverse más competitivos y trabajar en las certificaciones para ampliar el comercio en el exterior y aprovechar los medios digitales para la promoción venta.

"No podemos vacilar en pensar si la exportación es o no es una alternativa: es la única alternativa que hoy tiene México para una pronta recuperación y sobre todo, para la entrada fresca de divisas en el país porque eso no lo va a dar ni el turismo a corto plazo, ni las remesas a corto plazo, ni tampoco la inversión extranjera, eso va a tardar en volverse a recuperar y en volverse a estabilizar, pero la exportación es inmediata”.