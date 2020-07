Sorprende saña criminal: alcalde

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que cualquier asesinato es lamentable, pero en el caso particular del anexo donde murieron 26 personas en un ataque armado sorprende por la saña con que la delincuencia se ha estado manejando e hizo un llamado para que los tres órdenes de gobierno se coordinen en una estrategia integral, o esta situación podría repetirse en otros lados.

“Ahora nos tocó a nosotros, pero tenemos que prever y ojalá que este tema o esta situación nos haga reflexionar a todos y sirva esa reflexión para ver cómo hacemos o qué debemos hacer desde los tres niveles de gobierno de manera conjunta, independientemente de cuestiones políticas o cuestiones partidistas, esto nos refleja la situación que está viviendo este estado y este país y que tenemos que encontrar una solución rápida, porque estas situaciones, como han sucedido aquí, se pueden repetir y nadie desea esa situación”, dijo durante una rueda de prensa virtual.

Comentó que esta situación debe llamar a la reflexión también de la sociedad, pues son varios puntos los que se conjuntan en una situación como la que ocurrió en el municipio.

“Nosotros creemos que la reflexión es obligada sobre el tema, la verdad es que entre más se da el consumo de droga, más se puede apreciar el crecimiento y la escalada de la violencia, acompañado de las armas, no sabemos cómo pueden entrar tantas armas a este país y tenemos que afrontar como autoridades nuestras responsabilidades en los tres niveles de gobierno y como sociedad también debemos entrar en reflexión y en la acción, para ver cómo esa pérdida de valores, esa pérdida de la situación familiar, la violencia familiar están acabando con este país”.

Además, agregó que no se tiene que esperar a que el país toque fondo para entonces actuar en pro de la seguridad.

“Yo no sé si ya haya tocado fondo este país, pero me parece que independientemente si lo haya tocado o no, debemos seguir trabajando, ponerle mayor empeño a resolver esto. México no se puede acabar por temas de drogas o crimen organizado, los mexicanos tenemos que salir adelante de esto y, obviamente los guanajuatenses e irapuatenses”.





