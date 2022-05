Son exportaciones la solución económica

Empresas de proveeduría guanajuatense que exponen en ANPIC, exportan sus productos a diferentes zonas de Centroamérica sobre todo por el tema de costos, pero también llegan a países de Europa. Destacan por su competitividad en calidad, precio e innovación, por lo que sus directivos van un paso adelante.

La empresa “Teknolinea” vende herrajes y componentes metálicos para la industria del calzado, el vestido, la marroquinería en ANPIC, aunque se diversificaron en el tema automotriz.

Exportan a Centroamérica, Canadá, Estados Unidos así como un poco de Asia, compartió su director general de Carlo Vendetti.

“La matriz que tenemos en Italia tiene una buena presencia en mercados internacionales y estamos acostumbrados a la exportación”, informó.

Dijo que la importancia de exportar ahora radica en la diversificación del mercado, lo que puede garantizar de manera eficiente la economía cuando baja o sube otro mercado.

Indicó que por ese motivo siempre están en la búsqueda de oportunidades, de mercados distintos, desarrollar cosas nuevas y utilizar otro tipo de materiales, no sólo metálicos.

“Es un paso adelante, tienes que fabricar siempre con calidad, con precios competitivos, con ideas nuevas y en nuestro caso con diseño y por supuesto a través de las relaciones”, explicó.

Contactan clientes a través de ANPIC

Por su parte, Jonathan Campos de la empresa “Textiles Campos” dijo que tienen nueve años en el mercado, pero desde hace tres años diversificaron sus productos.

Al principio sólo tenían hilo encerado, especial para trabajo artesanal y ahora se ampliaron al hilo de costura, que les permitió acceder a mercados como calzado, marroquinería, talabartería, suela, entre otros.

Indicó que exportan sus productos a Nicaragua y a Colombia, lo que ayuda a no estar en un sólo mercado sino más diversificado y amplio, para no depender sólo de la industria local y de esa manera robustecer más sus ventas y presencia en un mercado más amplio.

“De entrada hemos visto que hay más oportunidades en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, que son países cercanos a México y que en cuestión de costos es más atractivo llegar hacia ellos”, compartió.

El empresario aseguró que fue gracias a ANPIC han contactado clientes, una vez que se resuelve el tema logístico de la exportación el proceso se simplifica.

Mencionó que el hecho de que los productos del estado se exporten a otras partes del mundo significa mucho, porque se dan a conocer por su calidad y precios competitivos, además de que se ajustan a lo que el cliente busca.

Adelantó que el stand que pusieron en ANPIC fue con apoyo del gobierno, lo que les permite a un costo más bajo estar presentes y conseguir más clientes porque les interesa crecer fuera del estado.

“He notado que hay mucha industria que está creciendo dentro del país, en especial en Guadalajara, Puebla, Mérida, Michoacán, y eso es bueno porque ya no dependemos del mercado local”, precisó.

Invitan a exportar

La encargada de importaciones y exportaciones de “Miranda Ruteaga Maquinaria”, Fernanda González, dijo que están enfocados en el método Goodyear Welt, aparte de la maquinaria manejan refacciones, insumos y consumibles para maquinaria, que se utiliza sobre todo para la fabricación de calzado para muchas líneas desde niño, hasta bota industria

Comentó que principalmente exportan a Estados Unidos en Denver y Texas al igual que en Centroamérica sobre todo en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Cuentan con tienen negociaciones con Alemania, Italia y República Checa

“Nosotros tratamos de posicionar los productos que nosotros manejamos para que aparte de que nos vean como proveedores seguros, el país tenga mayor negociación para lograr este círculo virtuoso”, aseguró.

Buscarán que cualquier cliente nuevo de México o cualquier otro país, al que le puedan dar el servicio de calidad o venderle sus productos.

“No es difícil exportar teniendo a tu equipo correcto, es que uno como proveedor darle el servicio correcto al cliente para que se anime y no se haga complicado poder crecer, esto le da el plus a tu empresa y a tu país. Es un proceso bien remunerado que no es fácil, pero tampoco imposible”, recalcó.

Clave de supervivencia de las empresas

La gerente comercial de “Andina textil México” Estefanía Hernández Vázquez, explicó que venden cintas, cordones, agujetas, cordones, cuerdas, elásticos y todo basado en fibras textiles de diversas procedencias principalmente de poliéster entre ellas fibra, algodón, etc.

Indicó que tienen clientes en España, Guatemala y Colombia, sobre todo al igual que en Estados Unidos, donde va de forma indirecta. Consideró que esto permite la supervivencia de las empresas.

“Nosotros estamos captando ciertos mercados que China no está abarcando por las situaciones de logística en general, nosotros queremos volvernos parte de la proveeduría hacia Europa o Estados Unidos”, aseguró.

Captan proyectos de diferentes sectores como de calzado, mueble y automotriz, estos últimos han crecido de forma importante.

“La idea es ser competitivos siempre resguardando los precios y el trabajo nacional, no es que vayamos a competir sacrificando mano de obra y otras cosas, sino a nivel competitividad y en mejora de tiempos de entrega”, enfatizó

Los han buscado muchos clientes de Colombia porque han surgido esas oportunidades en otros países debido al desabasto que otras empresas tienen. Tratan de tener abastecidos sus almacenes ofrecen una carta de color para garantizar que tendrán el abastecimiento suficiente de materia prima.

“Nos gustaría llegar a Arabia porque el tipo de producto que hacemos es muy afín al colorido, todo lo que producimos se suma a la estética y el tipo de productos que hacen, como hacemos cuerdas pueden ser sillas o cuerdas para los camellos”, expuso.

Dijo que tienen cerca de seis años diversificándose por lo que buscarán abarcar sectores de seguridad por las cuerdas y las cintas rígidas con resistencias específicas que ofrecen, también en el mueble por la variedad de colores que permite personalizar cada marca y que es lo que muchos clientes buscan.