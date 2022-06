Son adultos mayores activos, pero con pocas oportunidades laborales

León Gto.- Adultos mayores ante la falta de dinero, se han visto en la necesidad de continuar laborando, sin embargo, las oportunidades son pocas y su situación económica requiere de más ingresos para subsistir.

En los últimos años la falta de apoyos o el que los adultos mayores no cuentan con alguna pensión, ha provocado que salgan a pedir trabajo y sean rechazados a pesar de sus conocimientos y experiencia, las cuales son suplantadas por las empresas por gente más joven con falta de estos conocimientos.

Aunque muchas empresas vuelven a contratar a los adultos mayores, debido a que es una población económicamente activa, al ser los principales consumidores de los servicios de estas empresas, lamentablemente son pocas las oportunidades que estas personas encuentran a la hora de buscar trabajo.

“Cada vez hay más oportunidades de que los adultos mayores tengamos un trabajo y un trabajo que no necesariamente es empacar cosas en el súper, que aunque es un trabajo muy digno, podemos tener mejores oportunidades”, mencionó Javier Sirvent, presidente del comité organizador del primer festival del adulto mayor, mismo que se realizará en la ciudad en el mes de agosto.

Javier asegura que poco a poco las empresas en México están volviendo a ver a este sector de la población todo debido al gran conocimiento que estos adultos mayores pueden aportar para las empresas.

“Hay un estudio de Price Waterhouse en Estados Unidos que decía que si los adultos mayores se pusieran a generar en Estados Unidos pudieran generar más de un trillón de dólares de producto interno bruto adicional. Un trillón de dólares es casi el producto interno bruto de México. Entonces creo que eso se va a dar naturalmente, porque además toda la gente necesitamos un poquito de recursos”, agregó.

Por otra parte, algunos adultos que ya están en edad de ser acreedores a una pensión y disfrutar de su vejez, continúan buscando un ingreso debido a que los apoyos que reciben al mes no son los suficientes para garantizar la comida en el hogar.

“Yo vivo de lo que recibo al día, solo trabaje dos años de mi vida laboral afiliado al seguro, pero toda mi vida trabaje en pequeños talleres de zapatos, mis hijos me apoyan pero no basta, por eso vengo a trabajar de viene, viene, para sacar lo del día pues ya que más hacemos, porque a la edad que uno tiene ya en ningun lado lo quieren a uno”, relató José Guillermo Méndez.

El señor José asegura que en los peores días gana cerca de 30 pesos, mientras que en sus mejores días llegó a ganar hasta 300 pesos, por lo que su actual trabajo no le garantiza un ingreso seguro.

“Yo había ido a talleres, fábricas y otros lugares que tienen seguro, por qué yo quería el seguro para poder pensionarme y me decían que no, que por la edad. Yo les decía : yo a mi edad les hago más provecho que ni un chavo. Siempre me decían que necesitaban gente con estudios y muchas cosas, eran muchos requisitos lo que pedían”, relató Rodrigo Nieto.

Por su parte, Joel Arellano Aguilar mencionó que aunque no se encuentra próximo a la jubilación si ha pensado en el futuro que le tocará, por lo que espera que muy pronto el gobierno se de cuenta que aún hay mucha gente que no puede pensionarse o que el apoyo que reciben no es suficiente.

“No es fácil que los contraten en cualquier empresa, se dificulta mucho, no creo que se ajuste con la pensión que les dan. Por lo regular lo que se dedican aquí de viene viene, es muy difícil ya que los ocupen en otros lados. A mucha gente ya no la quieren ocupar después de los 55 años en adelante, batallan mucho”, explicó.