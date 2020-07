Son 18 colonias zona de alto riesgo por coronavirus en León

León, Gto.- Refuerza el gobierno de León a través de la Dirección de Salud Municipal acciones de vigilancia epidemiológica en áreas públicas como son tianguis y transporte público principalmente asentados en colonias con mayor número de casos contagio comunitario; descartó que empresas de la localidad sean focos de transmisión de Covid-19.





De acuerdo a lo informado por el Dr. Juan Maíin Álvarez, desde que inició la pandemia nos hemos sumado a la vigilancia epidemiológica y es en las áreas laborales (empresas) con el único fin de garantizar la no presencia de brotes de contagios y garantizar de alguna manera con la toma de muestras la identificación sobre todo de casos asintomáticos y que de alguna manera representan riesgo de transmisión en estos entorno.

En base a las 12 mil 010 pruebas realizadas en el Laboratorio de Móvil de la Velaria suman 11,270 tomas practicadas, de ellas 1,984 han sido positivas y 9,286 negativas, cifra que arroja un 17.6% de positividad, mientras que las llevadas en laboratorios de Salud Digna 223 fueron positivas y negativas sumaron 517 para un total de 740 con una positividad del 30.1%.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Imposible realizar trasplantes durante la pandemia

Por parte de la Secretaría de Salud del Estado se aplicaron 13 mil 980 pruebas realizadas, para sumar 25,990 pruebas PCR prácticas a un mismo número de leoneses, detalló el funcionario municipal.

Dijo, en aquellos lugares donde el riesgo de transmisión es altísimo se refuerzan las acciones de concientización y entrega de cubrebocas en centros de concentración como son transporte público, tianguis y mercados públicos, pues el riesgo prevalece y fueron enlistadas las colonias con mayor número de casos activos:

San Miguel 137 casos.

León II 109 casos.

León I 107 casos.

Coecillo 103 casos.

Obregón 88 casos.

Valle de Señora 88 casos.

Vista Hermosa 86 casos.

Villas de San Juan 73 casos.

Centro 67 casos.

Trojes 66 casos.

Obrera 66 casos.

Azteca 60 casos.

Sn Felipe de Jesús 60 casos.

Sn Pedro de los Hdz 60 casos.

Agua Azul 58 casos.

Piletas I y II 58 casos.

Fracc. Hidalgo 57 casos.

Vibar 57 casos.

Se informó por parte de Salud Municipal, el área de riesgo sanitario refuerza sus acciones por medio de visitas a giros comerciales esenciales y no esenciales, para verificar el cumplimiento de protocolos que se actúe del en base a los protocolos de higiene y seguridad y sancionar a quienes no lo hagan y de ser necesario aquellos negocios que no cumplan serán objeto de suspensión a través un acta de verificación.

“Queremos que se garantice de alguna manera los servicios que se están presentando a la ciudadanía y que representen el menor riesgo posible mediante estrategia de vigilancia”.