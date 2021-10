Solución de agua para León está en la tecnificación del campo: SDAYR

León, Gto.- Luego de las constantes negativas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para incluir a León en el proyecto del Zapotillo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, confirmó que urge tecnificar al campo leonés, para que el consumo de agua sea menor y más eficiente en las actividades agrícolas y quede más recurso disponible para actividades sociales.

“Si el 85 por ciento del agua que ocupamos en Guanajuato se va al campo, entonces está bien sencillo, hay que tecnificar más riego por goteo, para que los mantos de freáticos también se recarguen y no tener un problema de escasez de agua”, comentó en entrevista para El Sol de León.

Agregó que lamentablemente la tecnificación del campo también depende de las aportaciones que dejó de brindar el Gobierno Federal a los productores en la entidad, ya que el gobierno estatal cuenta con un apoyo en tecnificación del 30 por ciento en el recurso, mientras que la Federación se hacía cargo del 70 por ciento de los recursos.

“En años anteriores había unos recursos que eran de concurrencia, donde nosotros ponemos alrededor del 25 al 30 por ciento y el Gobierno Federal ponía un 70 por ciento, se hacía una bolsa de 40 a 50 millones de pesos y eso alcanzaba para poder equipar por riego por goteo arriba de 3 mil a 4 mil hectáreas, hoy como retiró todos esos recursos el Gobierno Federal, le entramos únicamente con la parte del estado, entonces efectivamente, a lo mejor andamos tecnificando alrededor de 800 a 900 hectáreas”, explicó.

Bañuelos Rosales dijo que es lamentable que los diputados federales de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dejen de apoyar a los productores no solo en Guanajuato sino en todo México, ya que la falta de recursos para las actividades campesinas desaparecieron durante la gestión de AMLO, lo que hace más lento el avance en la tecnificación y otros cuidados que requiere la industria.

“Lamento mucho que el campo de Guanajuato no sea apoyado, no nada más en el agua, sino también en fertilizantes, sembrando vida, apoyo para créditos a ganaderos, los mismos apicultores, ojalá y nos pudieran ayudar los amigos diputados de Morena del Congreso de la Unión a que no sean tan ingratos con la gente del campo, que sí le pusieran sobre todo que le pudieran poner un poquito de recursos o a todos los programas de concurrencia”, expresó.

Le pidió a los diputados federales que no sean ingratos con los agricultores y también con la ciudad de León, pues el agua es un derecho humano y el campo es de donde provienen todos los alimentos para que no falte la comida en los hogares de los mexicanos.