Solo un acto cívico en la aniversario de León

Este próximo 20 de enero de 2021 León cumple 445 años desde su fundación como Villa en 1576, por lo que el Ayuntamiento sólo realizará un acto cívico sin público y encabezado por el Presidente Municipal de León.

La tradicional misa que oficia el arzobispo en la Catedral no se tiene confirmada, por lo que es probable que no se lleve a cabo.

Luis Alegre Vega, Cronista de la Ciudad de León, comentó acerca del acto cívico “yo no creo que sea abierto al público, si es que se llega a hacer, estamos en semáforo rojo, no va a ver nada, nada público en términos de convocar gente”.

Alegre compartió su reflexión para con los leoneses en un año en que no habrá festejos por la contingencia sanitaria “es la oportunidad, con eventos públicos o no, con Feria o sin Feria, que no olvidemos el cumpleaños de la Ciudad, lo que representa en términos de recordar y recordarnos quiénes hemos sido, cómo hemos sido”.

El Cronista de la Ciudad dijo es una ocasión para pensar quienes somos como leoneses “es un buen momento para pensar cómo queremos que sean las cosas ahora que pase esto, como no hay fiesta, es un momento para reflexionar para pensar qué es lo que nos enorgullece y qué es lo que nos gusta”.

“La reflexión es muy sencilla, y es que nunca nos ha vencido nada, ni nadie y que esta es una ciudad que se ha distinguido por el empuje y el valor de su gente para sobreponerse a todo y no va a ser un excepción habremos de sobreponernos” dijo el investigador y Cronista Municipal de León Luis Alegre Vega.

“Lo más importante habremos de encontrar nuevas formas tanto de convivencia como de trabajo porque evidentemente muchas cosas van a cambiar” dijo el Cronista de la Ciudad de León.

“Juan Bautista de Orozco fundó la villa de León el 20 de enero de 1576, realizando el trazo de la misma e instalando su primer ayuntamiento, cumplimentando la orden del Virrey Martín Enríquez de Almanza del día 12 de diciembre de 1575, que en el Valle de Nuestra Señora se fundara, con el nombre de León, lugar de origen del Virrey, un asentamiento” de acuerdo información de la Página oficial del Municipio de León.