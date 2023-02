Solo panistas opinarán sobre el candidato a gobernador en Guanajuato

León, Gto., El Partido Acción Nacional sólo tomará en cuenta a sus más de 16 mil militantes y no a los ciudadanos para identificar al mejor candidato rumbo a la gubernatura en el 2024, declaró el presidente del CDE PAN Guanajuato, Eduardo López Mares.

Enfatizó que del 3 de febrero al 30 de marzo de 2023 los 16 mil 021 militantes podrán expresar su opinión sobre temas que definirán la estrategia para 2024 y pidió una vez más a los aspirantes a la gubernatura “que le bajen a su calentura”.

“Les vamos a preguntar si el mejor perfil es hombre o mujer a la gubernatura y a todos los cargos públicos, a las alcaldías, también a los 86 cargos que se van a elegir, dos senadores, los 15 diputados federales, los 22 locales, las 46 alcaldías, y la paridad para los más de 500 regidores y más de 50 sindicaturas y representación proporcional, si se les va a preguntar a la militancia sobre este proceso”, dijo el dirigente.

“En Guanajuato realizaremos una consulta para captar el sentimiento de la militancia rumbo a 2024, en temas como el método para elegir las candidaturas, los perfiles, las posibles coaliciones, las plataformas electorales locales y federales, así como la elección consecutiva”, reveló.

Sobre la propuesta del presidente del PAN, Marko Cortés, quien propuso una mujer para gobernadora, expresó que la normativa dice que son los órganos del PAN los que tomarán las decisiones.

“Somos los panistas los que vamos a definir el método, si vamos a elección o designación, si vamos en coalición, también definiremos la reelección, al PAN de Guanajuato le ha funcionado la unidad, hoy hago un llamado a quienes dicen yo quiero que no se vayan a la primera, no se me emocionen de más, es importante que le bajen un mucho a las calenturas que traen cada quien, y levantar la mano y decir que quieren un método e inventar otro”.

Explicó que se tiene un cuestionario de 23 preguntas donde se indagará a la militancia sobre la candidatura a la gubernatura y la presidencia de la República, ya que también se arrojará información para el Comité Ejecutivo Nacional.

“Es una información que debe ser tomada en cuenta, sin embargo no es vinculante, es decir, no es obligatoria.

López Mares concluyó que el salmantino Justino Arriaga ya fue expulsado del PAN por haber renunciado al Grupo Parlamentario del blanquiazul en el Congreso de la Unión y pertenecer ahora a Morena.