Solo 41 puntos en León aplicaron vacuna contra Covid-19 en segundo día

Durante el segundo día de vacunación contra Covid-19 de adultos mayores, de los 43 puntos que se tienen disponibles para aplicar el biológico en León, únicamente 41 estuvieron operando, debido a que en UMAPS Valle de Moreno y en Plaza de la Ciudadanía Praxedis Guerrero se suspendió la vacunación a falta de dosis.

Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León notificó a temprana hora que en 3 de los puntos de vacunación la federación no hizo llegar el biológico, entre ellos los mencionados y en los Limones, los únicos puntos en donde no se aplicó el biológico fueron en Valle de Moreno y en la Plaza de la Ciudadanía Praxedis Guerrero.

Aun así en los 41 puestos de vacunación contra Covid-19 se dio inicio con la vacunación desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, por lo que en el segundo día se pudo observar una dinámica de vacunación más ágil en comparación al primer día de arranque.

Por lo anterior, los adultos mayores se mostraron agradecidos con el servicio que recibieron en algunos puntos de vacunación contra Covid-19 en León, ya que señalaron que el proceso fue bastante ágil y con buen trato.

“La verdad yo me siento muy a gusto, estoy en paz, me siento con mayor tranquilidad y no tardamos mucho ni nada, la verdad fue todo muy sencillo”, comentó Ana Hernández quien recibió su vacuna en el Poliforum León.

En cuanto a la Velaria de la Feria, espacio que implementó la dinámica de automóvil para colocar la vacuna, de igual manera se observó un panorama más ágil en la aplicación del biológico, pues no se observó tráfico ni largas filas hasta los bulevares aledaños.

En el caso de la Escuela Primaria “Gabino Barrera” de la colonia Los Limones, desde las 8:15 de la mañana fue que se comenzó a aplicar el biológico a los adultos mayores, incluso en se dio continuidad a los adultos mayores que desde el lunes habían sacado cita y no alcanzaron a vacunarse el primer día.

Por lo que de 600 fichas disponibles, 400 fueron para adultos mayores que quedaron pendientes y 200 fichas fueron para las personas que llegaron por su biológico del día, al igual se indicó por las autoridades que en caso de terminarse la vacuna y verse la demanda en la zona, es posible que se soliciten más vacunas para seguir con el proceso.

Cabe resaltar que pese a que las autoridades invitaron a la ciudadanía a no quedarse a hacer fila para poder recibir el biológico, algunas personas todavía estuvieron apartando lugares en la madrugada del martes, para de esa manera asegurar las dosis contra Covid-19.

Tal fue el caso en la Escuela Preparatoria Oficial de León, ubicada en el bulevar Hermanos Aldama, en la colonia San Miguel, en la que ciudadanos pese al mal clima estuvieron pasando la noche a las afueras del punto para ser vacunados en el segundo día.