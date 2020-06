Solicitan transparencia sobre datos de cuerpos no identificados

IRAPUATO, GTO. (OEM Informex).- Algunos miembros del colectivo de búsqueda de personas desparecidas del estado de Guanajuato se reunieron de nueva cuenta a las afueras del Cereso para pasar a ver más cuerpos no identificados y tratar de encontrar a sus familiares.

Norma Patricia Barrón Núñez es una de estas personas, quien en el presente mes cumple un año en búsqueda de su pareja y su hijo.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Incumple verificación; paga multa pero no le regresan su placa

Norma Patricia comentó que durante las últimas visitas de miembros del colectivo ha notado algunas inconsistencias en la información que les ha sido brindada.

“Hace una semana vinieron más personas y se les mostró información de 2017 a 2018 y hoy que vienen nuevamente a preguntar les dicen que no tienen cargadas las bases del 2017, además sobre los cuerpos de las fosas en Venado de Yostiro y San Antonio El Rico nos muestran de una 5 y de otra 2 cuando sabemos que eran muchos más”.

La madre de familia expresó que ha arriesgado su vida durante el proceso de búsqueda de su hijo, por lo que solicita a las autoridades que agilicen los procesos de investigación para dar con los responsables de llevarse a su hijo.

Durante el tiempo que llevo luchando por encontrar a mi hijo he perdido muchas cosas, incluso he recibido burlas de parte de los delincuentes y varias amenazas de muerte, tengo un año buscando, hace apenas un mes me prometieron tener las órdenes de aprehensión con los datos que les habíamos dado pero nos da la impresión de que solo archivan todo eso”.

Durante la visita de las 10 familias del colectivo lesa fueron mostrados 167 cuerpos, de los cuales ninguno correspondía a las características de las personas que buscan.

“Todavía tenemos la ilusión y estamos en pie de lucha, aún creemos que si no salen los cuerpos, nuestros familiares deben estar vivos”, agregó Norma.