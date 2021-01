Solicita cantineros les dispensen en pago de licencias de alcohol

León, Gto.- De “situación sumamente crítica” describe Javier Quiroga López, Presidente Estatal de Bares y Cantinas, el mal trago que viven los negocios de tabernas en Guanajuato y es que desde que llegó el coronavirus provocó el cierre de 400 establecimientos y la pérdida, aproximada de 4 mil empleos, y las expectativas para 2021 es que esta cifra aumente debido a que terminan cerrados e inician de las misma manera.

El Presidente de bares y cantinas comentó que este rubro ha sido uno de los más lacerados por la Covid-19 ya que inician el año en cierre “cómo todos sabemos, el sector fue clasificado desde el principio de la pandemia como un sector no esencial, de tal forma que estamos en función del color del semáforo, todos sabemos que el semáforo está en color rojo por lo cual nos mantenemos cerrados, dentro del sector turismo el más golpeado, porque fuimos los primeros en cerrar, los últimos en abrir “

El Presidente en Guanajuato de Bares y Cantinas compartió las propuesta que le han hecho llegar al gobierno del estado para el rescate de su rubro y las urgencias que se tienen “hemos planteado situaciones como ahorita por no tener la capacidad de hacer frente por ejemplo a pagos como el refrendo de nuestra licencias de alcohol, de acuerdo a la nueva ley de bebidas alcohólicas se establecería la pérdida total si no se pagara este refrendo. Ya se le solicitó al señor Gobernador, evidentemente en cuestiones de pago de impuestos al no tener ingresos, pues no tenemos la capacidad de estos recursos, algún estímulo que pueda ser de manera conjunta para poder activarse algún apoyo a fondo perdido que nos permita capitalizar y en la medida de los posible poder aperturar lo más pronto”.

“Los pagos son anuales, estamos ahora considerando que son 6 mil pesos por el refrendo de nuestras licencias, recordemos que las cantinas no han tenido flujo de ingresos desde prácticamente hace un año, cualquier cantidad no es difícil cumplirla en cuestión de no tener el ingreso, es por eso que estamos pidiéndoles”, comentó para El Sol de León Javier Quiroga.

Javier Quiroga detalló las cifras de pérdidas del año 2020 “se abrió de manera momentánea y volvieron a cerrar en función de los altos índices de contagios, el sector está en una situación sumamente crítica, se han perdido en la entidad aproximadamente 400 establecimientos, en lo que va de la pandemia, de un censo 1 mil 500 los que estamos agrupados y esto significa la pérdida de casi 4 mil empleos, solamente es a partir del año 2020” y añadió que en León fueron cerrados 75 establecimientos.

“Lo más preocupante es que con este cierre y las condiciones como siguen dándose ya prácticamente en el primer mes de este año 2021 pueden seguir acumulándose tanto pérdidas de empleos como por supuesto los establecimientos” dijo Quiroga.

El titular de la asociación de negocios de bares y cantinas dice que inician en la mismo escenario, sin poder abrir, y piden apoyo a la autoridad “terminamos cerrado, iniciamos cerrados, estamos en una situación sumamente crítica, hemos hecho un llamado muy respetuoso a las autoridades, porque requerimos establecer un rescate del sector estamos hablando de los apoyos que se dieron en un momento determinado al principio de la pandemia, fueron pues buenos, pero muy insuficientes, al alargarse la misma pandemia ya pone en una situación de tragedia al sector y es donde queremos nosotros tener un programa de rescate, porque de seguir así vamos a desaparecer”.

Javier Quiroga comentó que espera que el semáforo cambie y que depende de la ciudadanía que el escenario cambie ”las expectativas son muy reservadas porque insisto, si seguimos así, cuando la gente no contribuye, la gente no tenga la conciencia de solidaridad social en el sentido de podernos cuidar y que esto traiga en consecuencia un baja de contagios para que pueda cambiar el semáforo a otro color, que podamos nosotros aperturar, esperemos que así sea, sino las expectativas serían sumamente trágicas porque serían acumulándose pérdidas de empleos, como de establecimientos”.