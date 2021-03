"Sofocan" incendios a soplidos y pisotones

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- México pasó de ser uno de los países con una de las más efectivas y rápidas reacciones para el control de incendios forestales a ser un país que hoy tiene incendios por doquier y los cuales se están tratando de apagar de manera rústica. ¿La razón? No hay dinero para ello, pues hubo recortes para la Comisión Nacional Forestal y se eliminaron fideicomisos como el Fondo para Atención de Emergencias (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

Los recortes federales afectaron las labores para control de incendios forestales.

Así lo informó Osvaldo Zárate Ramírez, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien dijo que el país tendrá un primer semestre complicado en incendios forestales, pues hasta el corte del 30 de marzo tenía 46 incendios activos en 21 estados y de enero a marzo se han registrado 499 en todo el país, cuando en ese mismo periodo de 2020 había sólo 133.

Fue eliminado el recurso para atención de desastres naturales, como incendios forestales.

“El fenómeno de La Niña y la sequía acumulada que hay en el país crearon el escenario perfecto para incendios forestales y si le aderezamos que no hay recursos para incendios, que desapareció el Fopreden, el Fonden, que recortaron dinero a la Conafor, tenemos un escenario complicado, nunca habíamos tenido tantos incendios en el país y la situación se agrava cuando vemos que el intento por apagarlos se está haciendo de manera rústica, después de que México siempre tuvo un manejo profesional y sus brigadistas apoyaban incendios de otros países, hoy en México pareciera que un incendio se quiere apagar a soplidos o pisando llama por llama y por eso estamos viendo escenarios como el de Guanajuato, Nuevo León, en Querétaro o el mismo Cañón del Sumidero”, dijo el investigador de la UNAM.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Consume fuego mil hectáreas de árboles en Guanajuato

Osvaldo Zárate Ramírez aseguró que desde que se estaban dando las discusiones para la desaparición de los fideicomisos se advirtió que este escenario podría suceder en el país.

Se les advirtió y no escucharon

Y es que si bien nueve de cada diez incendios son provocados por humanos, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, “se advirtió que el escenario climático no era el ideal para el país y no hubo la prevención de esto”, dijo Osvaldo Zárate.

“En los recorridos que se están haciendo por las zonas afectadas no hay brechas cortafuego, es algo básico que hacían los brigadistas de Conafor y no lo vemos, hubo recortes de personal operativo, se quedaron sólo administrativos y ahí lo estamos viendo, de ser un país que protegía sus zonas forestales, hoy vemos que tenemos incendios por doquier”.

Además, los estados, como Coahuila, tuvieron que invertir de sus recursos para controlar los incendios, como el arrendamiento del avión estadounidense McDonell Douglas DC10 Air Tanker para apagar el incendio en la zona serrana de Arteaga.

El investigador del Instituto de Geografía de la UNAM explicó que lo grave no ha pasado todavía. “Tampoco hay dinero para recuperar esas zonas, se requiere de un plan especial de reforestación y lo único que el país está haciendo es reforestar con árboles frutales, muchos que no van a lograrse porque no todos los suelos pueden recibir a esas especies, entonces no vamos a reforestar con naranjos en donde había encinos, entonces tampoco hay dinero para reforestar y son hectáreas perdidas, hectáreas que si se les tiene abandonadas, como hasta ahora, tardarán años en poder producir porque requieren de tratamiento de la tierra, luego de haber sido afectadas por el fuego; se les advirtió todo eso y no escucharon y ahí están las consecuencias”.