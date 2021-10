Situación del Lerma se torna “muy crítica”

SALAMANCA, Gto.- (OEM-Informex).- El rio Lerma se encuentra a una altura de 5.30 metros de los 5.60 metros que soporta y está recibiendo un promedio de 200 metros cúbicos por segundo, por lo que la situación se ha tornado muy crítica, sobre todo en las zonas bajas, indicó el Director de Protección Civil Candelario Cu Rodríguez.

El funcionario municipal, señaló que derivado de esta situación, los desfogues de la presa Solís bajaron su intensidad para evitar mayores complicaciones en el municipio, no obstante, desde el día de ayer solo dependen de los volúmenes que maneja el río Laja que es el que en este momento aporta liquido al Lerma.

En lo que respecta al Dren 20 o canal la Charca, manifestó que el nivel del agua que ha superado las borderías, es lo que ha generado las afectaciones, siendo este, el problema principal y no una fractura como se había estado manejando.

El flujo de agua que sobrepaso los bordes , explicó, es el que mantiene inundada la zona industrial Park Bajío, situación que continuará hasta que no baje el nivel del Dren 20 y del rio Lerma que no permite salga el agua.

Al cuestionarle sobre cuáles son las colonias más propensas a sufrir afectaciones, Candelario Cu dijo “en general todas aquellas casas habitación que se encuentran a un lado del río Lerma o de los arroyos están en riesgo. Ahorita no podemos tener una zona preferencial porque se ha suscitado un alto nivel en los diferentes arroyos como en la colonia 1910 y el Dren 20 por el lado oriente, en zonas aledañas a la plaza comercial Vía Alta y las colonias de lugar; hasta el momento no ha llegado el agua pero tienen que estar alerta, porque si han estado teniendo algunas filtraciones que se han tapado, pero mientras tengamos altos niveles esos son los sitios en riesgo”

Explicó que en colaboración con la SEDENA, Policía Municipal, Guardia Nacional han intervenido la colonia 1910, el Divisador y lo harán en el Pitayo. Además han aportado material para la colocación de bordería en la zona de Mazda.

Asimismo, hizo un llamado a la población a estar atenta a las notificaciones oficiales, sin embargo la invitación principal es a ponerse a salvo en caso de percibir riesgo inminente.