Sitimm no tiene relación con conflictos internos en GM Silao

Alejandro Rangel Segovia, secretario del Sindicato de los Trabajadores de la Industria Metal Mecanica Automotriz (Sitimm) de Guanajuato, descartó que el sindicato esté inmiscuido en en conflicto interno de la planta General Motors en donde un sector de los trabajadores han manifestado su rechazo a la supuesta injerencia ilegal de sindicatos del extranjero.

Señaló que Sitimm está enfocado en atención a otros centros de trabajo en los que representan a los trabajadores y dijo que son congruentes con los cambios de la reforma laboral ejerciendo la democracia y vigilando que las elecciones de los representativos sindicales de base sean democráticas para con ello evitar disgustos de la base trabajadora que generen conflictos como los que actualmente hay en la planta General Motors.

“Sitimm no está participando de ninguna manera, no nos estamos inmiscuyendo en ese conflicto interno de la General Motors, nosotros estamos ocupados en muchos más centros de trabajo que nos toca en suerte representar a sus trabajadores y estamos siendo congruentes con los cambios de la reforma laboral, siendo más democráticos, cuidando que las elecciones de los representativos sindicales de base sean democráticas y que la consulta permanente a la base para las decisiones que tenemos que tomar continuamente sean apegadas a lo que la base manda y con ello tratar de evitar disgustos de la base trabajadora que lleven a conflictos como el que se está viviendo en General Motors”.

Dijo que lo que para algunos trabajadores son injerencias e inmiscusiones ilegales de los sindicatos extranjeros en la General Motors realmente no es así, ya que esto forma parte de la reforma laboral y a su vez obedece a un tratado trilateral como el T-MEC y a convenios internacionales.

Aseguró que Sitimm no está a favor ni en contra de las organizaciones sindicales de General Motors Silao, ya que son respetuosos pues la decisión de elegir al sindicato que los representa es de los trabajadores.

Añadió que no es extraño que haya exhibición de apoyos económicos provenientes de organizaciones sindicales de otros países, ya que es algo que ya se conoce debido a que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado partidas de millones de dólares destinadas para impulsar la libertad y la democracia sindical en países como México.

“No estamos a favor ni en contra de ninguna de las organizaciones sindicales que están en General Motors, la que ya estaba o la que quiere ser, somos respetuosos de lo que ahí finalmente ahí decida la base trabajadora y a mí no me extraña que haya exhibición de apoyos económicos que provengan de organizaciones sindicales de otro país, esto ya lo sabíamos, ha habido publicaciones donde se han dicho que aprueba el Congreso de Estados Unidos partidas de millones de dólares destinadas a revisar y a impulsar la libertad y la democracia sindical en países como México”.