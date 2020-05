Sistema de salud está colapsado en México

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que la actual pandemia de coronavirus ha evidenciado que el sistema de salud federal está colapsado y que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no ha servido, por lo que los muertos que ha habido en el país son responsabilidad total del Gobierno Federal.

En rueda de prensa virtual, Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que el Gobierno Federal ha mostrado un desdén por el tema de salud, desde haber reducido el presupuesto para este rubro, que pasó de recibir 2.8% del Producto Interno Bruto al 2.4%, es decir, 653 mil millones de pesos, hasta no comprar vacunas como la del sarampión, tuberculosis, difteria, tétanos, rubéola, hepatitis B, tos ferina, rotavirus, virus del Papiloma Humano e infecciones provocadas por neumococo, todo ello en detrimento de niños, jóvenes y adultos que no pueden completar su esquema de vacunación.

Los muertos hoy son responsabilidad absoluta de la Federación, incluyendo por ejemplo si hay personas con diabetes, hay que ver cómo está el surtimiento de insulinas, acaban de llegar, pero durante cuatro meses no hubo insulina para las personas, entonces el hecho de que estén culpando a la gente (por las comorbilidades) es irresponsable y de manera contundente y franca puedo decir que es culpa de la Federación, porque debió haber reservas estratégicas como estaban antes

Ramírez Barba manifestó que “hoy hay muchos más mexicanos muertos y no por Covid-19, se han muerto de manera prematura porque tampoco hubo el fondo para atenderlos, porque no hay el dinero (...) hay muchas personas que hoy están muriendo porque este mecanismo de que estamos desviando a los pacientes a otros hospitales está causando muchas más muertes, pero porque la Federación no tiene ni el equipo, ni previó, ni le interesa en la actualidad atender el caso, hay gente que se ha muerto esperando a que le den cita para hacerse la prueba de Covid-19 y otras enfermedades”.

Incluso, cuestionó el actuar del Insabi, pues refirió que ha demostrado que no sirve y puso como ejemplo el caso de Guanajuato, donde 77% de los casos de atención por Covid-19 los está dando la Secretaría de Salud estatal, cuando según cifras del IMSS más de 50% de la población guanajuatense es derechohabiente de este instituto de salud.

Que nos expliquen entonces cómo es que solamente el 23% llega a sus instalaciones y la razón es doble: la primera, porque están mintiendo; la segunda, porque en muchos casos, ante la insuficiencia que tiene el IMSS de medicamentos, de personal, de atención, la gente prefiere a los servicios de salud estatales.

Federación carece de credibilidad en salud

Éctor Jaime Ramírez Barba dijo que el propio Gobierno Federal ha causado que la población mexicana no crea en el coronavirus, pues además de haber actuado con opacidad, dijo, un día dicen una cosa y al otro se desdicen y al siguiente hacen lo contrario a lo que piden a la ciudadanía.

Cuando el Subsecretario (Hugo López Gatell) se la pasa haciendo consultas telefónicas, recordando su época de rockero, actuando, ahora ya va a leer poemas y siendo vocero de un tema como el coronavirus, no se puede chiflar y andar en la procesión.

“El principal problema que hoy tiene el Gobierno Federal es la información, porque ya nadie confía y en estos momentos habría que tener confianza, pues fueron muchas veces de 'ahí viene el lobo y ahí viene el lobo' y donde dicen que hay poblados sin casos confirmados, pues sí, no hay, porque no tenían pruebas para hacer, no planearon pruebas para hacer y hoy tenemos la pandemia porque ni eso pudieron prevenir y los estados han hecho contenciones importantes, con sus recursos, limitados, pero han hecho lo que no ha hecho la Federación y que le tocaba”.