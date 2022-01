Sindicatos internacionales buscan llevarse a General Motors a sus países: CTM

Que sindicatos internacionales como United Auto Workers (UAW) pidan garantizar los derechos de trabajadores en General Motors (GM), planta Silao para la elección de representatividad, es porque buscan llevarse a la producción a sus países, comentó para El Sol de León, Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato.

“Nosotros no tenemos ningún problema, no hemos dicho que no lo hagan, lo único que hemos dicho es que no utilicen esto como un pretexto para estar diciendo de qué están haciendo las cosas mal, cuando la verdadera intención es llevarse el volumen de producción a esos países”, dijo.

Local United Auto Workers pide a México y GM elecciones democráticas y libres de intimidación

Luego de que Ray Curry, presidente de UAW, el sindicato internacional que representa a los trabajadores de los Estados Unidos y Canadá, solicitó que hubiera garantía del proceso a través de un comunicado, Varela Flores dijo que esa solicitud siempre se realiza por la central como una estrategia de llevarse la producción a dichos países.

“Ellos siempre han hecho lo mismo pero son únicamente la central de Estados Unidos y Canadá que son los interesados en llevarse el volumen de General Motors a sus países, por el número de empleos que significan”, explicó.

Actualmente General Motors está en un proceso de selección de sindicato para la representación legal de los más de 7 mil trabajadores de la planta en Silao, para después cumplir con la elaboración de un Contrato Colectivo para cumplir con los requisitos de la nueva Ley Federal del Trabajo, atendiendo al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El dirigente de la CTM en Guanajuato dijo que el proceso correspondiente de selección siempre se ha respetado tanto por los sindicatos en contienda, como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo que no tiene que existir un llamado y menos de un organismo internacional.

“Yo creo que la Secretaría del Trabajo en México ha dado muestras de que siempre se ha actuado con una gran transparencia y prueba de ello es la votación que fue contraria al sindicato Miguel Trujillo, pues se respetó. No sé la finalidad que buscan, puesto que está más que acreditado la seriedad con que actúa la Secretaría del Trabajo”, mencionó.