Sindicato de Telefonistas estalla huelga en Telmex

León Gto.- Empleados que pertenecen al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, estallaron en huelga al mediodía de este jueves para exigir que se respete el contrato colectivo de trabajo con Teléfonos de México (TELMEX), al tomar las instalaciones y no permitir el acceso ni salida de los centros de trabajo.

Fueron cerca de 400 empleados quienes tomaron 10 centros de trabajo en el municipio, mismos que se sumaron a la huelga nacional, donde a decir de los líderes del sindicato sumaron alrededor de 60 mil trabajadores entre activos y jubilados, de los cuales entre 28 y 30 mil empleados fueron convocados para participar en el movimiento.

En punto de las 12:00 horas, las puertas fueron cerradas y las personas que se encontraban dentro fueron las últimas en ser atendidas, aunque ciudadanos trataron de ingresar fueron sorprendidos al momento que solo recibieron la respuesta que las instalaciones fueron cerradas.

“Vine a pagar el teléfono, me dijeron que llevaban prisa, yo si pude pagar nada más que a otras personas ya no las dejaron entrar, yo fui el último y la verdad no estaba enterado, me tomó por sorpresa”, comentó el señor José.

En las entradas tanto de clientes como de personal y hasta los estacionamientos fueron colocadas banderas en color rojo y negro, al mismo tiempo que personal resguardó las instalaciones.

“Todo va a estar cerrado, todos los usuarios se van a ver afectados esperamos que esa presión con la empresa logre que se llegue a un acuerdo con ellos, estamos en contacto con los compañeros de otras sucursales, este estallamiento de huelga es totalmente pacífica, lo único que pretendemos es que la empresa TELMEX, respete nuestro contrato colectivo de trabajo y no pretende modificarlo y que solamente sea lo justo, porque también no invierte, también estamos buscando que la empresa invierta, nos libere las vacantes para poder servirle a los usuarios”, comentó Alejandra Peredo, operadora del 050.

“Los líderes sindicales nos comentaron que hay que estar firmes, convencidos de que todo se va a resolver pronto”, comentó otra de las trabajadoras que participó en la huelga.

Alejandra Peredo, aseguró que los trabajadores se quedarán 24/7 en las instalaciones y desconocen el tiempo que la huelga dure, ya que dependerá de TELMEX, de lo que esta empresa tarde en acercarse al sindicato para negociar. “hasta que no haya una resolución no abriremos la sucursal”, agregó.

También los empleados aseguraron que no permitirán el acceso a ninguna filial, es decir, a empresas externas a los trabajadores sindicalizados de TELMEX, ya que dicha empresa no ha respetado el acuerdo y ha contratado a trabajadores que no pertenecen al sindicato y los empleados en huelga no descartan que se utilice este recurso para el beneficio de Teléfonos de México.

“Nosotros tenemos el control de centrales, de las principales instalaciones que tiene la empresa y van a estar bajo nuestro resguardo; el movimiento de huelga es no permitir el acceso ni a filiales ni a personal de confianza a las instalaciones y esto es por defensa a nuestra materia de trabajo, exigir que se respete nuestra materia de trabajo que nos reintegren nuestra materia de trabajo, que nos liberen las vacantes que tenemos pendientes y que respeten nuestro contrato colectivo de trabajo”, María de la Luz Peredo, presidenta del comité de vigilancia.

A decir de los sindicalizados, el problema con TELMEX ya tiene cerca de tres años, mismos que han estado peleando que se cubran las vacantes ya que se necesitan manos, sin embargo, la empresa condiciona las vacantes con cláusulas en los contratos para no incluir a los de nuevo ingreso en afores.

Es de mencionar que esta huelga aunque no afectará el servicio, puede llegar a representar un disgusto por parte de los usuarios del servicio, al momento de presentar una falla o requerir alguna aclaración o pago.

“Somos manos de obra, como el 90% de las personas en el país, estamos luchando por derechos laborales. todos tenemos un trabajo, en todas las empresas que hay todos somos empleados y el sindicato de TELMEX es el sindicato más fuerte que está el país y que de hecho es reconocido a nivel internacional, entonces si a nosotros lo tumban ¿que pudieran hacer con los empleados que no pertenecen a un sindicato o con sindicatos más pequeños?, esto es una lucha de TELMEX pero en realidad es una lucha que representa a todos los que pertenecemos a la clase obrera”, finalizó Luz Peredo.