Sin subsidios, diésel y combustibles costarían 35 pesos por litro: Villalobos Arámbula

Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aseguró que si no fuera por los subsidios que el gobierno federal da a los combustibles, los productores del país tendrían que pagar el litro de diésel y de gasolinas a un precio de 35 y hasta 37 pesos.

Durante su visita a Irapuato, Víctor Villalobos Arámbula respondió a los señalamientos hechos por productores guanajuatenses, quienes indicaron que los apoyos federales para el campo han sido eliminados, por lo que exigen que regrese el programa de diésel agropecuario que había.





Víctor Villalobos señaló que sí se ha apoyado con subsidios a combustibles.





Sin embargo, dijo que si el gobierno federal no subsidiara los combustibles, éstos estarían con un precio más elevado que el que ahorita tienen.

“El precio real de la gasolina debería andar entre los 35 a 37 pesos, la gasolina está subsidiada y el costo del subsidio es de 330 mil millones de pesos al año, entonces el precio real de la gasolina y el diésel es más alto y sin el subsidio andaría por los 35 pesos por litro, de modo que hay ese subsidio”, dijo el funcionario federal.

Por ello, dijo que desde su perspectiva no hay justificaciones para hacer cierres de carreteras o toma de instalaciones federales, como la Comisión Federal de Electricidad, para exigir el regreso de los subsidios al diésel agropecuario.





Si no hubiera subsidio a combustibles, los productores pagarían más por éstos.





“En realidad el precio del diésel y la gasolina no ha subido, como debió haber subido si no hubiera ese subsidio, yo no veo ninguna razón (para cerrar carreteras), porque el precio de la gasolina, antes de la inflación, estaba más o menos igual y más bien (las manifestaciones) deben ser por otros factores”.

Sequía ha causado afectaciones en norte del país

Por otro lado, Víctor Villalobos Arámbula calificó como benéficas las lluvias que han caído recientemente en el país, pero dejó en claro que hubo afectaciones en el norte del estado, a causa de la sequía.

Por ello, dijo, desde el gobierno federal se buscará la manera de adaptar la agricultura al cambio climático que padece el mundo y del que México no es exento.









“Toda esta alteración climatológica trae consigo lo que hemos venido padeciendo, particularmente en la parte centro del país, con temperaturas extremas, sequías prolongadas, este mismo año, si bien va a ser un buen año para la agricultura, también se nos desplazó el periodo de lluvias, en Guanajuato ya está empezado a llover y yo espero que siga la precipitación en forma regular, pero tenemos estados, como en el caso de Nuevo León, que lamentamos mucho lo que ha estado ocurriendo, el caso de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, que tienen afectaciones y se está desplazándose mucho la agricultura, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ante la imposibilidad de poder modificar todo eso, tenemos que ir adaptando a la agricultura a este cambio”.