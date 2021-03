Sin respuesta a un año del asesinato de Nadia

A un año del asesinato de Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez sigue sin haber respuestas ni avances significativos en la investigación. Fue el 8 de marzo del 2020 Día Internacional de la Mujer, que la joven universitaria fue asesinada cuando conducía hacia su casa después de llevar a una amiga con la que había acudido a una fiesta.

A días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso, Blanca Marina Martínez Trejo, madre de Nadia lamentó que sigan sin respuestas por parte de la Fiscalía General, pues pese a haber exigido e incluso implorado justicia verdadera solo existe un gran expediente y buenos tratos para ellos por parte de las autoridades.

“No tenemos respuestas, no hay avances significativos se dice que están trabajando en ello pero no sabemos cuántos años necesiten para esclarecer que sucedió con mi hija esa noche a la 1:39 de la madrugada. No sé sí esperan las autoridades que con el pasar del tiempo se nos olvide que tuvimos una princesa en esta casa llamada Nadia".

Nadia Verónica era estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de León. Fue en la madrugada del Día de la Mujer que la joven se dispuso a llevar a una amiga, luego de haber estado en una fiesta, cuando sujetos armados la interceptaron sobre el camino que conduce a la colonia Lomas del Prado.

Este hecho generó la movilización de miles de mujeres no solo en Salamanca sino en todo el estado exigiendo justicia y un alto a la violencia contra las mujeres. Previo a este suceso y para promover el paro del 9 de marzo #UnDíaSinNosotras , Nadia escribió en sus redes sociales:

“Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida”.

Blanca Marina reprochó que al día de hoy solo haya silencio por parte de las autoridades y lamentó que la vida de su hija al igual que la de otras víctimas de violencia no tenga valor en esta sociedad corrompida y podrida.

“Pido justicia para sus sueños, una justicia que dignifique a el gran dolor que estamos viviendo sus padres, familiares y amigos, ella era la luz de mi vida cómo explicarle a mi alma y a mi corazón de madre que a mi hija le arrebataron su vida. Solo le pido a Dios que el asesinato de Nadia no quede impune”.