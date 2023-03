Sin reportes de extorsión y venta de sustancias en tianguis de León

El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que tras el asesinato del comerciante de la Línea de Fuego no tienen más solicitudes de seguridad en ninguno de los 253 tianguis de León.

Además aseguró que no considera que haya una disminución de consumidores en los tianguis por el homicidio y que no tienen reporte de inseguridad, extorsión ni venta de sustancias en los mismos.

“Es muy lamentable, lo sentimos mucho esto, pero yo espero que no sea así, es un hecho en un tianguis, en un mercado aquí en León, hablo concretamente en la ciudad que no se había dado, se recrimina o por lo menos no se había dado en muchísimo tiempo y seguramente habrá una investigación y eso es lo que seguramente nos van a solicitar las partes”, añadió.

Aseguró que en todo caso quien lleva ese tema es la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Mario Bravo Arrona y que van a esperar a ver qué se presenta en los próximos días, ya que es un hecho reciente.

“A mí no me llegó directamente, estamos esperando, apenas sucedió el fin de semana, entonces vamos a ver si hay alguna solicitud formal, yo lo que me enteré fue a través de los medios, de algunos líderes, pero yo no tengo una solicitud de que necesitan reforzar la seguridad, seguramente esa le tiene que llegar al secretario (de Seguridad)”, comentó.

El funcionario municipal comentó que es un hecho que no se había dado en León o al menos no durante mucho tiempo.

“No la había, tan es así porque es noticia que haya un asesinato porque no es común, ustedes no están dando la noticia, entonces ¿Qué sucede ahí? Bueno pues desde luego que ocupa y preocupa mucho y seguramente habrá una estrategia de seguridad, pero ya no me corresponde a mí”, agregó.