Sin recursos para adecuar escuelas

El Padre Benjamín Ramírez, director del Colegio Lourdes, una institución católica en León, dijo ante lo emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano que urgió el regreso presencial de alumnos a las aulas, que no hay recursos económicos para el retorno del alumnado, pues no habrá para invertir en aditamentos para evitar la propagación del coronavirus.

El también director de Secundaria en esa escuela comentó que dicha institución sí ha reflexionado en el retorno a clases y que los estudiantes utilizan plataformas de reuniones en línea como “Google Met”, además de trabajar con guías de aprendizaje y detalló ”tenemos planeada una parte bimodal que es la que está manejando la Secretaría, algunas chicos regresan el lunes, otros el martes, aunque eso todavía no está establecido oficialmente, nosotros ya hemos pensado en esa forma o incluso escalonar los recesos”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️





El titular del colegio católico comentó que ante un posible regreso y ante la nueva normalidad no hay recursos para operar. “Las escuelas públicas no fueron preparadas para una situación así. ¿De dónde van a sacar tanto dinero, para arreglar tanto plantel? Si hay veces que no se alcanza para los gasto de mantenimiento de la limpieza de baño y de todo lo demás… no lo hago como una crítica, sino como una situación que se vive, en los colegios particulares, se está sobreviviendo casi con la mano para decir agárrame, ¿cómo va a ser posible además de un edificio como este lo adecues porque solo arriba sí tenemos unos salones bastante más ventilados”.

Sobre los problemas que los alumnos manifiestan, por la falta de relación con su compañeros, externó que “sí es importante la socialización, nada más que las circunstancias en el estado de Guanajuato, pedir que ya se vuelva, no es posible; pero sí es urgente porque lo niños se está haciendo muy solos, no tienen crecimiento humano, que es lo social que nos va haciendo a veces con muchos golpes, nos va haciendo crecer” dijo Benjamín Ramírez.

“Nosotros como Colegio tenemos que seguir todas las indicaciones de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud que es la que determina los pasos a dar en estas circunstancias” dijo el Padre ante la situación que vive Guanajuato por Covid-19.

El Director de la escuela católica Lourdes, comentó que el regreso significa un riesgo, dijo “hay niños que son asintomáticos, un niño se lo pasa al otro niño llega a su casa y ahí está la abuelita, el riesgo es muy grande, aunque aquí hagamos la sanitización de todo, para todo eso se va a necesitar una gran economía que los colegios particulares es muy difícil que podamos responder a tanto gasto que se tiene que hacer”.

Benjamín Ramírez destacó que su institución tuvo deserción escolar y pese a la situación económica desfavorable, ha pagado el sueldo completo a cada uno de sus docentes, aún así hay complicaciones “el gran peligro de bajar sueldos, de que el siguiente ciclo ya no se abra, decir cómo le hacemos para el sostenimientos de los colegios”.