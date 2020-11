Sin prisa por gastar en este Buen Fin 2020

León, Gto.- El Buen Fin no ha causado tanto revuelo entre la gente, los negocios anuncian descuentos en ropa, electrodomésticos, comida y otras cosas, las compras aún no inician, y los posibles clientes, por el momento solo llegan a ver por fuera y no compran.

Las personas que pasan frente a los aparadores y vitrinas de las tiendas, se quedan algunos segundos o minutos, analizan el precio y se retiran.

Letreros de algunos negocios se ven despampanantes con atractivos precios, descuentos, promociones a meses sin intereses, cumplen su función de atraer miradas de los que pasean cerca, sin embargo, en el inicio del Buen Fin se pudo observar poca venta.

Quienes deciden de una vez aprovechar las ofertas, invierten su dinero en ropa de invierno, dicen, viene “fuerte” el frío.

Otros personas más quedan deslumbradas con las cosas navideñas que ya lucen en los aparadores, aunque todavía no se animan a comprar, todavía faltan algunos días para la quincena y tal vez, con ese dinero asegurado, ahora sí se den un gusto.

Por la pandemia, son varios los que preferirán adquirir cosas por Internet, el Buen Fin, lo aprovecha la gente de diferente manera.

Finalmente el Buen Fin del 2020 será de más de 10 días, las personas aún esperan, no tienen prisa por gastar.