Sin pretextos, IECA sigue capacitando

El director del Instituto de Capacitación del Estado (IECA), Juan Carlos López Rodríguez, expresó que más de 140 mil ciudadanos de los 46 municipios han recibido capacitación para desempeñar algún oficio y dijo que se han sobrepuesto a los recortes federales que desde hace 3 años han sido de más del 20 %.

"Sin duda los recortes han sido muy fuertes, la Federación ha decidido recortar el presupuesto pero pese a ello nosotros seguimos con los proyectos que traemos y no quitamos nuestro compromiso para seguir capacitando a ciudadanos". "Para nosotros no hay pretextos, no nos enfocamos en los recortes, nos enfocamos en cómo seguir con la capacitación de nuestros ciudadanos, ellos requieren de capacitarse y así poder ir a la industria automotriz y manufacturera a trabajar".

Explicó que uno de los objetivos principales del Gobierno del Estado es seguir capacitando a personas de la entidad para que tengan oportunidad de ingresar a laborar a empresas del sector automotriz y manufacturero.

El funcionario estatal expresó que con todo y el recorte presupuestal de la Federación, en la dependencia no hay pretextos para no cumplir con los objetivos planteados y señaló que la fortaleza del IECA es el recurso aportado por el Gobierno Estatal y recurso propio de la dependencia.

