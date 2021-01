Sin miedo al Covid-19, leoneses abarrotan Zona Centro

León, Gto.- Pese a las acciones implementadas por el gobierno de León desde la noche del sábado, la zona peatonal lució abarrotada en donde fueron captadas familias enteras e incluso personas que no portaban el cubrebocas que es uno de los requisitos para el acceso al lugar.

Pese a ser determinado por las autoridades de Salud del Estado, la ampliación del Semáforo rojo en las actividades productivas hasta el 24 de Enero para León, así como en el resto de los municipios del estado de Guanajuato, la ciudadanía parece indolente ante el creciente número de contagios y decesos causados por la Covid-19.

Familias enteras fueron captadas por El Sol de León, en algunos casos tanto hombres como mujeres no portaban el cubrebocas, siendo que en los once accesos a la zona peatonal fueron colocadas barreras metálicas para restringir el paso de personas, en donde solo se aplicaba gel alcohol, y a quien no portara el cubrebocas se le entrega uno para su uso.

Ni la toma de temperatura, ni mucho menos la presencia de personal de Seguridad, Protección Civil o de Salud Municipal estuvo presente en este primer día de restricciones.

En algunos de los accesos a la plaza principal de León, fue posible observar que no existía personal con gel y en otro punto como en el cruce de Pino Suarez y Belisario Domínguez que permaneció sin custodia.

Una de las comerciantes de la zona centro, previendo que la autoridad municipal llegue a determinar el cierre de esta zona, con recursos propios aplicó gel antibacterial a las personas que ingresaban a la zona peatonal e incluso ofreció cubrebocas de forma gratuita “debemos protegernos y sobre todo proteger nuestros negocios que son de los nos alimentamos”, dijo.

Algunos de los propietarios de establecimientos comerciantes coincidieron que si es necesario el regular el acceso de personas, solo a realizar compras y no como esparcimiento, debemos de cuidarnos y cuidar a los demás; pero debe de haber personal de policía municipal, protección civil e incluso de salud municipal, quienes verifiquen que las disposiciones emitidas por presidencia de León se cumplan.