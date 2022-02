Sin enfoque esquemas de apoyos a jóvenes

A pesar de que hay empleo en la ciudad existe un grave problema con la gente que no quiere trabajar como los llamados “ninis”, a quienes con los apoyos que reciben, no les interesa trabajar y eso no ayuda en nada a la reactivación económica, comentó Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Bajío.

“Ves a tantos jóvenes que no hacen nada y les dan sus pesitos ¿ya para qué trabajan? estos apoyos están haciendo bastante mal porque no tienen ningún control”, explicó.

Comentó que contrario a los apoyos que se dan a estos grupos de jóvenes, se les debe dar trabajo, por lo que espera que el gobierno federal reaccione y tome medidas.

“La gente se está quedando en sus casas, con lo que les regalen y creo que eso nunca es lo mejor que puede pasar para reactivar una economía”, lamentó.

Por otro lado informó que se ha incrementado bastante los espacios para laboral sobre todo en la cuestión de tecnologías y el sector calzado, aunque en hotelería todavía estaba abajo cada vez son mejores los escenarios para quienes están en busca de contratarse, León y el estado son referentes en cuanto a generación de fuentes de empleo se refiere con buenos sueldos y oportunidades de crecimiento.

El líder empresarial mencionó que hay proyectos para inversión y aunque los empresarios los ven como oportunidades en sectores como automotriz, laboratorios, tecnología, hospitales, entre otros.

Finalmente respecto a las 15 inversiones que este año llegarán al León conforme a lo anunciado por el Secretario para la Reactivación Económica, Guillermo Romero Pacheco en sectores como automotriz, agroalimentos, plástico, turismo, comercio y cuero-calzado, precisó que se espera que sea a la brevedad y por otro lado eso significa que los inversionistas todavía tienen confianza en la manufactura de calzado en la región.