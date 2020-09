Sin dinero, la fuerza es el ciudadano

La desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) pone en predicamentos a las autoridades estatales y municipales para tener un mayor margen de acción, advirtió la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, Rocío Naveja.

Naveja Oliva, quien reconoció que en el estado de Guanajuato, con esos recursos, más los propios, se ha trabajado para la dignificación del policía y su familia, también es consciente de que “a una piedra no se el puede sacar agua”, y definitivamente no habrá dinero federal para temas de seguridad locales, llama a que los gobierno estatales y municipales trabajen de la mano con el ciudadano.

La presidenta del OCL propone a las autoridades a aliarse con organismos civiles, universidades y empresarios para llevar a cabo proyectos transversales. A falta de recursos, dice, “este sexenio es el de la participación social”.

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 no se contemplan participaciones para las entidades y municipios; el proyecto aunque deberá votarse en el Congreso de la Unión, es visto como un hecho, debido a que la mayoría de legisladores son del partido en el poder: Morena.

Autoridades desarmadas y corporaciones en predicamento

Quien fuera integrante de la Mesa de Seguridad de León, explica la gravedad de que no hay recursos del Fortaseg.

“Es un subsidio que se otorga a municipios y en algunos casos, a los estados para dar apoyos económicos para acciones de la Policías. Esos programas son de prioridad nacional; si vamos a hablar de la contención y de la disminución de la prevalencia delictiva, se requiere dignificar y fortalecer a las instituciones policiales, principalmente municipales que es donde está el primer respondiente y que a veces fallan en las detenciones, en muchos casos por falta de formación y se ve reflejada en sus actas, lo que limita la efectividad en la Fiscalía”.

Agrega que la desaparición del Fondo “no sólo traerá problemas en cuanto a la Policía, sino también al desarrollo y profesionalización del proyecto de vida del policía que se ve en deserción, en la continua rotación de personal, en la inversión que se hace en su capacitación, en que no tenga los esquemas suficientes para enamorar y arraigar al policía esos; en todo eso se aplican los recursos que venían de Fortaseg”.

También “para el desarrollo del Sistema de Justicia Penal, para la atención a llamadas de emergencia, para la denuncia ciudadana y para la prevención y subrayó la prevención porque con esto se está dejando totalmente desarmados a los municipios que estaban aplicando estos recursos y a los estados que estaba dedicando estos esfuerzos para fortalecer una Policía Estatal en equipamiento y profesionalización”.

Dignificación del elemento en Guanajuato

Rocío Naveja reconoce que “en Guanajuato hay un gran trabajo de dignificación del policía y de su familia. Sin esos recursos, pues sí ponen en un predicamento a las autoridades, a los alcaldes y a los gobernadores para tener un mayor margen de acción”.

“Es muy mala noticia, es una decisión drástica, es una decisión desafortunada de parte de la federación que sin duda tiene que ver con que hay menos recursos pero no puedes disminuir los recursos a una problemática que está detectada a nivel nacional entre las primeras, ahora junto con Salud y empleo”.

“Si no están apostándole como lo hacen en el presupuesto de incrementar recursos a salud, pues esto va a tener repercusiones desafortunadas”, advierte.

Sin proyecto nacional, sin compromiso para el ciudadano

El mensaje que emite el gobierno federal con este tipo de recortes es, a decir de Naveja, la carencia de idea.

“Al no tener un proyecto nacional de seguridad te habla de que no hay claridad, entendimiento, comprensión y análisis del problema de inseguridad en el país”.

“Al no tener proyecto, no hay una clara estrategia para la asignación de los recursos y hay falta de compromiso para la demanda ciudadana en la gran apuesta de la gobernanza, entendida como que estos recursos tienen que ayudar a construir o a reconstruir, a largo plazo, escenarios de prevención para que estos a su vez generen seguridad”.

Añade que “el gobierno federal no tiene clara la demanda y la visión de un gran país con una sociedad atendida en todas sus necesidades básicas: desarrollo social, educación, empleo, seguridad, salud. No está apostándole, no sabemos a qué está apostando. Lo que queda claro es que no hay un proyecto de nación apostado hacia el ciudadano de México”.

Miedo en la población y cohesión social

Afirma que estos “mensajes y acciones fomentan un ambiente de miedo en la población, de inseguridad sobre la impunidad contra las acciones delincuenciales”.

“Sin duda, este gobierno federal no ha entendido a dos años, que sin cohesión comunitaria no hay prevención y sin prevención no hay seguridad”.

La presidenta del Observatorio explica que “cuando tú hablas de cohesión hablas de de generarle un bienestar integral al habitante, entonces el discurso es una falacia porque cuando tú comprendes que hay que generar una cohesión comunitaria es una cadena de valor: la apuesta al desarrollo social para el bienestar del individuo, garantizar la prevención antes de que llegue el delito y, la problemática que tienes, atiéndela, contenla, para que seas capaz de generar un círculo virtuoso”.

“Hoy lo que vemos con gran tristeza y preocupación es que no entienden, no quieren entender y no quieren apostar a la seguridad de los estados y de quienes habitamos en los estados”.

Sin embargo, prevé que algunas entidades sí accederán a recursos para esta materia.

“Habrá algunos que seguramente sí tendrán recursos para Seguridad, no a través de Fortaseg, pero así contarán con asignaciones presupuestales directas desde la federación en otro tipo de materias”.

Fuerza e imagen de las corporaciones

Además de que los Estados y municipios no tendrán el dinero suficiente para combatir la inseguridad, el mensaje para los grupos delictivos no abona a la tranquilidad de la ciudadanía.

“Quitan un programa con un rostro específico que lo que permite es tener un rostro más confrontativo, más contundente para abatir la delincuencia, ahora le restas no sólo el rostro fuerte además de recursos”.

Sin dinero, la participación ciudadana

No hay de otra, señala Rocío Naveja. “A las piedras no le puedes sacar agua”, refiriéndose a las innumerables ocasiones en que empresarios, gobernadores e investigadores han pedido al gobierno federal apoyos, cambio de estrategia o trabajo coordinado para atender las crisis económicas y de salud y que no han encontrado eco en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí hay una realidad: no habrá recursos y al no haber la posibilidad de más recursos tienes que aplicar una teoría económica denominada Hacer lo que puedes con lo que tienes, maximizando los beneficios.

Indica que “la solución es muy sencilla aunque muy compleja de fondo. Si ya sabes que cuentas con tantos recursos, entonces, éste tiene que ser el sexenio de la participación ciudadana. La autoridad tiene que voltear a ver al ciudadano, conocer y atender las prioridades que demanda el ejercicio presupuestal hoy; ya no puedes estar asignando a discrecionalidad y cumpliendo discursos sin necesidad”.

Proyectos prioritarios y transversales

La propuesta desde el Observatorio Ciudadano de León es que “los gobiernos estatales y municipales deben de tener clarísima la asignación prioritaria hacia las necesidades básicas del individuo para optimizar recursos de la mano de la participación ciudadana”.

“Hay que mover conciencias, hay que hacer ejercicios ciudadanos, hay que buscar alianzas entre ciudadanos y autoridades para responder problemáticas”.

Pone de ejemplo que “para el tema de prevención, si no tienes recursos, lo que tienen que hacer las autoridades es obligadamente, voltear a ver a los líderes de colonias, líderes de manzanas, sumar a las Iglesias, a los empresarios, a todos los gremios y asociaciones civiles para que juntos decidamos cómo vamos a prevenir el delito”.

Afirma que “hoy estamos obligados a autocuidarnos, a autoprotegernos y además hacer un paso más para proteger al de al lado, al padre, a la madre de familia”.

Esta estrategia, dice, no representa mayores complicaciones. “Si tú le das una gran apuesta al primer paso de la cohesión comunitaria, al tejido social, son esfuerzo de actitud, de civismo, de valores que van a ir sumando a proyectos transversales”.

Otro ejemplo: “En temas de cultura, arte y deporte hay programas y dependencias; ahora ya no puedes pulverizar los esfuerzos. Debe haber acciones transversales para atacar claramente a un objetivo”.

“Esto es una visión empresarial; cuentas con estos recursos y tu meta es asegurar la disminución de la pobreza, mejorar la salud, mejorar las condiciones de seguridad, mejorar la educación y fomentar el empleo de tu municipio. Sobre estos cinco puntos tendrías que hacer proyectos transversales con todas tus áreas, al mismo tiempo con las del estado y sumando a la ciudadanía”.

“No hay de otra. Si tú dejas de lado a la ciudadanía y haces lo que tú crees no resulta; la prueba fue La Sardeneta,aquí en León; un proyecto extraordinario pero que no incluyó a la ciudadanía, la ciudadanía no lo sintió suyo y esto ya murió”.

“Las estrategias y acciones del estado y de los municipios tienen que ir de la mano con la ciudadanía. Vamos a trabajar todos en esos polígonos de desarrollo. Hoy es una necesidad hacer un ejercicio de hermandad ciudadana, porque los recursos no van a alcanzar”.

Los recursos son finitos

Respecto a los anuncios que ha hecho Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sobre la posibilidad de buscar otro crédito por el recorte federal también en obra pública, Naveja Oliva dijo que “nuestro gobernador ya tiene identificadas plenamente las necesidades del estado, con toda certeza está planeando recursos pero no puedes planear tus acciones en créditos, porque los recursos son finitos, tanto los propios como los prestados”.

“Al ver el presupuesto debemos de entender que tiene que haber un replanteamiento, un nuevo proyecto de presupuestos y egresos del estado: dónde se van a focalizar los esfuerzos para que no caiga el poder adquisitivo de manera vertiginosa, porque la pobreza no es sinónimo de violencia pero si vamos a ver incremento de delincuencia, porque va a haber hambre y porque ya estamos viendo el robo hormiga en las tienditas”.

Manifestó que “confiamos en que el gobernador al hacer estas declaraciones es porque tiene muy claro hoy, con qué recursos cuenta para sus siguientes cuatro años, cómo en esos siguientes cuatro años se van a destinar los recursos para tener obra social, obra pública, para fomentar el empleo y el desarrollo económico, para generar esquemas de bienestar y para la disminución de la pobreza “.

Ya no gobiernos asistencialistas

En el replanteamiento de proyectos de los gobiernos estatales y municipales para 2021, Naveja Oliva, llama a “ser mucho más asertivos; ya no calentadores solares, ni refractarios. No hay que hacer una política de asistencialismo, sino generar un proyecto sólido, basado en los recursos escasos con una asignación que los potencialicen”.

Y ofrece los elementos con que cuenta el Observatorio Ciudadano de León. “Estamos haciendo estudios en movilidad social y en seguridad; en materia de seguridad que es el fin último de algo que estás dejando de hacer antes. Lo que el Observatorio ve es que debemos hacer capas para no llegar al fin último y que todo reviente en la necesidad de tener recursos del Fortaseg”.

Señala que “si bifurcas más el esfuerzo como lo hemos venido haciendo hasta hoy, tendremos resultados como La Sardaneta, que es una muestra de que cuando tú haces una obra y no entiendes lo que el ciudadano realmente necesita, no funciona”.

Rectora de la Universidad Humani Mundial, Rocío Naveja afirma que “las universidades estamos obligadas a ser aliadas de la autoridad para, junto con las asociaciones civiles, les demos claridad y rumbo y trabajemos de la mano”.

Menciona que ello se puede hacer, pues en el estado de Guanajuato hay 60 polígonos para trabajar en temas de pobreza, de educación, de salud y de seguridad, todos identificados y focalizados por el gobierno del estado, así como en empleo y desarrollo económico, con organizaciones reconocidas.

“Cuando tú tienes un plan, una estrategia con claridad de rumbo, aun habiendo recursos escasos, debemos dar muestra de eficiencia y eficacia y creo que eso es a lo que le está apostando el gobernador: con lo que tenemos habrá eficiencia y eficacia en el uso de recursos”.

E insiste en escuchar al ciudadano. “Lo que quiere es que él y su hijo tengan posibilidad de ir a la escuela, que tenga comida en su mesa, que tenga ingreso para pagar los gastos básicos y que quede el día de la convivencia para ir al Metropolitano esa es esa es la máxima aspiración de muchos habitantes de aquí; que sus hijos logren crecer lo que ellos no lograron, una carrera; eso es un sueño y tienes que empezar por construir necesidades básicas y reconstruir el tejido social de manera gradual”.

La falta de recursos federales, señala es “una gran oportunidad ciudadana para que junto con la autoridad, demostrarnos que sí sabemos hacer uso eficiente y eficaz de los recursos. Si priorizamos necesidades y atendemos con visión de largo plazo, sí se logra”.