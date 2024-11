Sin acuerdo para renovar la titularidad en la PRODHEG

GUANAJUATO, Gto.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato, continuó en el análisis para la lanzar la convocatoria y contar con la nueva persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado.





Tres fuerzas políticas proponen que se dé más tiempo.





Si bien el grupo parlamentario del PAN, propuso que esta semana se emitiera la convocatoria, las demás fuerzas políticas no estuvieron de acuerdo.

El presidente de la Junta de Gobierno, el panista Jorge Espadas Galván, reconoció que no hubo conceso para avanzar en la emisión de la convocatoria, pues en la propuesta del PAN era no solo que se emitiera esta semana, sino que pudiera estar designada la persona titular antes del 15 de diciembre, que es el periodo en el que concluye la asignación al encargo de despacho que hoy está.

Sin embargo, fueron los representantes de Morena, el PRD y del partido Verde, quienes plantearon otras propuestas, como lo es ampliar el tiempo para que la convocatoria se mantenga abierta, también ampliar los requisitos para poder participar y también ampliar el espacio de análisis de los perfiles y la aplicación de las entrevistas.





Seguirá en análisis la emisión de la convocatoria. definirse candidaturas en Guanajuato.





“Traíamos la propuesta de ruta y emisión de convocatoria, pero no logramos avanzar mucho. La posición del PAN es tener el nombramiento antes 15 diciembre, que es cuando termina el cargo el encargado de despacho, pero no hubo conceso solo PAN; hay propuestas a enero o tardar más o convocar a un extraordinario, que haya más plazo para registro y entrevistas”.

El panista, no descartó que personas ligadas a partidos políticos puedan ocupar este cargo, dado que no hay ningún impedimento legal para que puedan participar en el proceso de designación.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo creo que si desde ahorita te limito por afiliación partidista vulnero tus derechos humanos, podría cualquiera claro que si y no se puede cerrar la puerta, siempre y cuando cumpla con requisitos, pero si viene un compañero de PAN y no tiene cargo directivo claro que si puede, tiene derecho humano a participar, si lo tiene, así como de cualquier otro partido también lo puede hacer y nosotros no podemos vulnerar ese derecho a la participación”.

El ex Ombudsperson, Vicente Esqueda Méndez, justamente fue criticado por su designación, debido a su afiliación partidista a Acción Nacional.