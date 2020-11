Siguen buscando a sus hijas

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- María Guadalupe y María del Consuelo son dos jóvenes que desaparecieron este año, un fue privada de su libertad y la otra desapareció mientras se dirigía a su casa, no ha pasado un año de su desaparición y sus mamás siguen en su búsqueda, pues no descansarán hasta encontrarla, así sea vivas o muertas.

El día de hoy el Subprocurador de la zona B, Christian Ortiz Andrade, se reunió con representantes de las familias de mujeres desaparecidas en las oficinas de la PDHEG con sede en Irapuato. pic.twitter.com/RZSM2NapIg — PDHEG (@PDHEG) November 25, 2020

El dolor y la incertidumbre esta todos los días presentes en el corazón de María de la Luz Flores, quién desde hace alrededor de dos meses busca imparablemente a su hija María Guadalupe Mares Flores, quien fue sacada forzosamente de su domicilio en la colonia Los Olivos el pasado siete de septiembre de este año, y hasta ahora no sabe el paradero de ella.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Familias de desaparecidos imponen quejas ante la PDHG

A pesar de que puso denuncia ante las autoridades de manera inmediata, contó que estos no hicieron nada por buscarla, ni siquiera activaron alguna Alerta Amber o revisaron cámaras, pues ella tuvo que acercarse a otros colectivos para poder iniciar su búsqueda.

“Yo la sigo buscando, estoy muy desesperada, quiero saber de ella, ya sea bueno o malo, quiero encontrar a mi hija, ya sea viva o muerta (...) yo siento que mi hija está muy mal y lo único que quiero es recuperarla, viva o muerta, aunque me duela, hay que ser realistas, nos duele esto pero no se espera nada bueno, porque al llevárselas no las encontramos ya como queremos, pero Dios quiera y nos haga el milagro de encontrarlas”.

Otra de las mamás que continúan en la búsqueda de sus seres queridos es Graciela Granados González, quien desde abril de este año sigue averiguando el paradero de María del Consuelo Herrera Granados, su hija de 22 años, quien salió de trabajar en la noche y cuando se dirigía a casa, ya no pudo localizarse.

“Mi hija desapareció el tres de abril de este año, me mandó un mensaje que iba para la casa como a las 9:30 de la noche, nunca llegó hasta en la mañana vi que me había mandado otro mensaje dos horas más tarde que decía 'mejor llego mañana', pero no fue así. Ella no ha sido localizada y dejó a un niño de dos años”.

La mamá de María del Consuelo contó que puso denuncia, pero no hubo ninguna respuesta de las autoridades, donde aseguró, que en lugar de apoyarlas, las humillan y las tratan mal al hacerlas sentir que ellas tuvieron la culpa.

“Le meten miedo a una, los ministeriales me decían que no ponga foto ni nada, que no haga eso que porque ponía en riesgo mi familia, le meten a una un terrible miedo. Es una angustia, una desesperación el no saber nada de tu hija (...) lo ven a uno como apestado, como si uno tuviera la culpa, lo empiezan a tratar mal, queremos que hagan su trabajo bien”.

Las mamás de las mujeres desaparecidas señalaron que al no tener apoyo de las autoridades, se unieron al colectivo “A tu encuentro”, para poder a búsqueda de sus hijas.