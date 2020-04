Sigue León sin actividades y más en fin de semana

León, Gto.- Calles vacías con solo unos pocos automovilistas y pocas personas en ellas, establecimientos comerciales cerrados forman parte de la imagen, que pocas veces se han visto de León una ciudad dinámica y cosmopolita, que ve en el hoy afectada su dinámica de crecimiento que la desatado sobre otras en el país.

A un mes del arranque de acciones sanitarias encabezadas por el sector Salud del estado de Guanajuato y de la autoridad municipal se puede apreciar un panorama desolador en el primer cuadro.

Pierde León su brillo

El brillo de una de las calles icónicas de León la Madero como es llamada por todos es el más claro ejemplo de la afectación que ha traído cientos de millones de mexicanos que no pueden pasear por las calles y disfrutar de los lindo de la libertad.

Mientras que otras zonas comerciales de la ciudad han decidido mantener cerrados aquellos negocios que ofrecen productos que no son de primera necesidad, las pérdidas del sector comercial, servicio y turismo son incalculables y siguen creciendo.

El bullicio, el ir y venir de las personas ya no está presente en el Centro Histórico, Zona Piel, Outlets y Plazas Comerciales, ya no existe. Cortinas y puertas cerradas dan fe de la gravedad de la contingencia sanitaria que se vive en León como en otras ciudades de todo el mundo.

La economía en declive

La economía cada vez va en deterioro para trabajadores y empresarios grandes, medianos chicos y micro que ya no dan el ancho para seguir cubriendo sueldos de empleados y proponen estrategias para mantener las fuentes de empleo a través de la inyección de recursos del gobierno.

Ahora en las familias madres y padres de familia no saben cómo sobrellevar la pandemia que poco a poco limita sus mejores opciones para tener ingresos para alimentar a los hijos, los estudiantes que no acaban de entender que no son vacaciones, pues las salidas a la calle realmente han sido limitadas para evitar contagiarse de la más reciente pandemia el coronavirus.