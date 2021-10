Sigue la vacunación en León; de no terminarse las dosis se enviarán a otros municipios

León, Gto.- Hasta el corte del miércoles 20 de octubre del presente año, se han aplicado alrededor de 300 mil vacunas contra Covid-19 de la farmacéutica Sputnik V, a la población mayor de 18 años en León, así lo informó la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), confirmando que sigue la vacunación en el Centro Comercial Mulza para que la población acuda por su segunda dosis, incluso personas rezagadas. En caso de no terminarse, los biológicos se trasladarán a otros municipios de la entidad.

“Tenemos que aprovechar hasta la última dosis, vacunas hay, todo el mundo debe de saberlo y no debemos dejar de pasar esta oportunidad por varios motivos muy importantes, viene una temporada invernal fuerte y podemos tener casos de influenza y de covid importantes, podemos tener un repunte en los meses de diciembre y de enero en función de esta movilidad que ya estamos experimentando todos, es muy importante que todo mundo esté protegido para la reactivación económica”, expresó el titular de la SSG, Daniel Alberto Díaz Martínez ante medios de comunicación.

Cabe destacar que fueron 442 mil 400 dosis las que destinó la Secretaría de Programas para el Bienestar en Guanajuato a la ciudad de León, mismas que se comenzaron a aplicar desde el viernes 15 de octubre en los puntos de vacunación Poliforum León, Centro Comercial Mulza, Plaza Venecia, IMSS T1 e ISSSTE, sitios en donde de inmediato las personas acudieron a aplicarse el biológico.

Díaz Martínez confirmó que en estos momentos aunque no hay tanta fila en los 11 municipios en donde se está colocando la vacuna Sputnik V, que son León, Celaya, Abasolo, Acámbaro, Comonfort, Cortazar, Pénjamo, Romita, Salvatierra, San Miguel de Allende y Valle de Santiago, no es porque no haya vacunas disponibles, sino porque falta participación de la gente.

“Los invito nuevamente a que acudan a aplicarse la vacuna, ya estamos muy cerca también de recibir por fecha la vacuna Astrazeneca para los municipios en donde tenemos que aplicar las dosis de refuerzo y tener esquemas completos”, mencionó.

Para tener mayor participación de la ciudadanía, el secretario de Salud en Guanajuato estuvo visitando algunos sectores empresariales como lo fue el Clúster Automotriz de Guanajuato, también a algunas instituciones educativas de nivel superior y algunas asociaciones civiles que tienen liderazgo en la población, para que les ayudaran a promover la vacunación contra el virus Sars-Cov-2 con quienes les faltara la inmunización.

Para esta ocasión no solo se consideró a la población de 18 a 29 años, sino que también se aplicará a las personas de otros grupos de edad, que no tuvieran la primera dosis, por lo que varias personas mayores a los 29 años también se hicieron presentes en la vacunación.

Hasta este momento ya se han aplicado más de 600 mil dosis en todo el estado y se espera que antes de que termine el mes de octubre la vacunación se pueda completar con al menos una dosis, como lo tiene también contemplada la Secretaría del Bienestar en Guanajuato.

Sputnik V será aprobada por la OMS

El Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez dijo que el biológico Sputnik V, está a nada de ser avalado por la Organización Mundial de la Salud, ya que cumple con todos los procesos de calidad y efectividad en la población.

Dijo que si alguna persona no quiere ponerse la vacuna por miedo a no acceder a alguna parte del mundo con dicho biológico, esto no debe ser un impedimento, ya que de forma directa le informaron que ya está por aprobarse la Sputnik V a nivel mundial y ser aceptada en los países de Europa, Estados Unidos y Canadá.