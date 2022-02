Sigue la lucha por terrenos del Estadio León por dueños de palcos y plateas

Octavio López de Alba, representante legal de los socios fundadores del Club León, informó a El Sol de León que van a promover esta semana 3 nulidades contra las últimas actas que ha realizado Roberto Zermeño Vargas, que es el cambio de domicilio social de Club Social y Deportivo León, la venta de los terrenos de MUNPIC y la venta de los 54 mil metros que abarca el Estadio León, para que los dueños de Palcos y Plateas sean los propietarios del recinto y de la franquicia futbolística.

“Nosotros vamos a promover esta semana 3 nulidades contra las últimas actas que le mencioné, el cambio de domicilio social, el MUNPIC y los 54 mil metros que abarca Estadio y terrenos, y a parte la situación que tenemos de palcos y plateas de pedirle a los Martínez y a Club Social y Deportivo León, que tiene los derechos, el contrato de usufructo por los derechos de palcos y plateas que es a 99 años, sea quien tenga la franquicia y el estadio”, destacó.

Dijo que la compañía Fiera Capital, que pertenece a los Martínez, dueños actuales del Club León, promovieron el amparo 95-2022 en el juzgado 4 de distrito para solicitar la suspensión de que no se sigan haciendo los estudios del avalúo que están realizando los Palcos Habientes, a través de 3 amparos legales que establecieron los dueños de Palcos y Plateas.

“Fiera Capital, propietario del Estadio León de los terrenos de los 54 mil metros tiene ahorita ya un juicio de amparo en el cuarto de distrito para evitar el despojo y el desalojo del Estadio, por parte del juez tercero de lo civil; el juicio 365-2018 promovida por los fundadores es el que está pegado con el avalúo, el avalúo que está alrededor de los 750 millones de pesos, para quien quiera comprarlo ese es el monto”, dijo.

Agregó que en estos momentos todavía no se resuelven en la agencia del ministerio público en la mesa 1 y 6, las carpetas de investigación correspondientes al ingeniero José Ramírez y a los fundadores, ambas son penales y todavía no tienen una resolución, debido a que Roberto Zermeño Vargas cambió la razón social de Club Social y Deportivo León con dirección en la Ciudad de México que no tiene aún domicilio fiscal, al que deben acudir para realizar los seguimientos de investigación.

“En la Ciudad de México todavía no tienen un lugar establecido, no han hecho cambio de domicilio fiscal, se fueron con el domicilio social más no con el domicilio fiscal, pero los defensores de palcos y plateas y socios reconocidos estamos promoviendo las nulidades del acta de cambio de domicilio a la Ciudad de México”, mencionó.