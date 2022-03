Siempre sí regresa UTL a clases 100% presenciales

Luego de que la Secretaría de Educación del estado obligó a la Universidad Tecnológica de León (UTL) a regresar a clases, en punto de las 13:00 horas del domingo a través de Facebook se publicó que regresarán a clases presenciales en su totalidad a partir del lunes 7 de marzo, lo que provocó el descontento de los alumnos. Existe una versión interna indica que les darán una semana de plazo, lo que no ha sido confirmado de manera oficial por la institución.

Con sólo 19 horas de anticipación, la institución dio la noticia a los estudiantes, quienes a través de redes sociales mostraron su descontento.

Jorge Alférez comentó que “el viernes que era virtual y mañana presencial en su totalidad, que falta de seriedad en esta universidad. Y más por los que somos foráneos y tenemos que buscar casa para rentar. Y en plena semana de exámenes”.

El profesor Federico Aguirre dijo “¿Acaso los encargados de esto son niños de primaria?? Mientras estaba la feria nos traían semana con semana diciendo que se aplazaba la entrada a los que ya íbamos a presencial (solo 2 días) y ahora nos avisan con solo unas horas antes? dicen que apenas les avisaron de Secretaría, pero pues mínimo a los de la primaria les avisaron el viernes y no unas horas antes. Es donde me pregunto dónde está la seriedad ante todo esto”.

“El problema no es no querer, el problema es que no están avisando con tiempo y es difícil organizar un cambio de rutina de 2 años en menos de 1 día, como siempre UTL no pensando en los estudiantes primero”, escribió Tania Durón Tena.

Heriberto Venegas Castro mencionó que “en lo personal creo que deberían pensar en los que trabajamos, los que no vivimos en León, son cosas de repente que cambian todos nuestros planes. Mínimo deberían dar este cuatrimestre terminarlo en línea, y ya iniciando el otro, ahora sí con mejor organización regresar de forma presencial. Esta noticia se da después de que la institución informó el 5 de marzo que no regresaría a clases en formato presencial el lunes”.

Luego de que la Secretaría de Educación de Guanajuato dio a conocer que todas las instituciones están obligadas a volver al formato presencial en su totalidad de alumnos el 7 de marzo, la UTL emitió un comunicado en el que indican que son una institución descentralizada y ligada al Gobierno Federal.