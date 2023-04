Si no recoges tu nueva tarjeta del Banco del Bienestar no podrás cobrar tu pensión

León Gto.- El delegado de los Programas de Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, informó que se cuentan ya con sólo cinco días para realizar el cambio de las tarjetas a las personas que anteriormente recibían su pensión en Bancomer.

“Continuamos con el proceso de bancarización, en esta ocasión estamos incorporando a Banco del Bienestar a través de la tarjeta, para medio de cobro de ese banco a quienes hasta el día de hoy han venido recibiendo su pensión universal en el banco BBVA Bancomer”, mencionó Hernández Núñez.

Así mismo, destacó que se ha avanzado de una manera importante, ya que se cuenta con un 75 por ciento de avance en la localización de estos derechohabientes de la pensión para adultos mayores, sin embargo, aún se tienen un margen que se requiere incorporar al banco del Bienestar.

Tan solo en León, aunque no se reveló la cifra exacta, pudo saberse que aún es un número importante de adultos mayores, los que deben realizar su cambio de tarjeta, aunque previamente se había avisado en los hogares sobre este proceso, muchos de estos adultos no han sido localizados, debido a los cambios de domicilios.

En caso de que se llegue el plazo y no se acuda por su nueva tarjeta, la pensión del Bienestar del siguiente bimestre no podrá ser cobrado, ya que los beneficiarios de estas becas, que cobraban en BBVA, ya no se reflejará esta ayuda en dichas cuentas.

Así mismo, el representante de los Programas de Bienestar en Guanajuato destacó la importancia de acudir a los centros integradores para el bienestar más cercanos y realizar el cambio de las tarjetas.

“En el módulo de atención de bienestar en su municipio o localidad, ahí se le va a entregar una nueva tarjeta, una tarjeta del banco del Bienestar, no es un canje, no es entregar su tarjeta de BBVA Bancomer a cambio de la tarjeta de Bienestar, simplemente es que ahora contará con ambas, pero en la tarjeta de banco de Bienestar va a recibir a partir del próximo bimestre la dispersión de los recursos correspondientes a la pensión universal para el bienestar de las personas adultas mayores”, explicó.

“Para tal efecto, tenemos hasta el día 30 de este mes de abril para incorporar a estas personas, por lo cual hacemos un llamado a todos los adultos mayores que perciban su pensión universal, la pensión de bienestar a través de una tarjeta BBVA Bancomer”, agregó.

Las tarjetas que queden y no sean recogidas por los adultos mayores, en un determinado momento los plásticos se regresan a las oficinas centrales en la Ciudad de México, con su respectivo reporte de que no fueron reclamadas dichas tarjetas y el recurso se regresa a las arcas de la tesorería de la Federación.