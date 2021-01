Si no cumplen, transportistas y tianguistas serán sancionados

León, Gto.- Concesionarios de transporte público y tianguistas deberán de evitar la concentración de personas mediante medidas específicas para evitar la movilidad en contagios de la Covid-19, están obligados a cumplir con protocolos establecidos por el Sector Salud de Guanajuato, anunció Juan Martín Álvarez Esquivel director de Salud Municipal. Es parejo, de no cumplir “ni modo tendremos que aplicar sanción o en algunos casos hasta suspensión”, señaló.

Así fue anunciado por el funcionario municipal, ante la exigencia del titular de SSG, al exigir que municipios del estado de Guanajuato actúen con mano dura, al ser cada vez menos los espacios para la hospitalización de pacientes con Covid-19.

A decir del encargado de la salud en León, “el tema no es de carácter recaudador, por el contrario se trata de sancionar para generar conciencia y si se logra por las buenas qué bueno, y si no pues ni modo, tendremos que aplicar una sanción o en algunos casos algunas suspensión, que corresponde al Ayuntamiento.” Recalcó.

“Estamos a nada de un colapso en hospitales en León, debido a que cada vez hay un mayor número de pacientes que requieren de atención especializada y la ocupación se encuentra en instituciones médicas privadas en un 100% en camas con ventilador y en el sector público en un 80%”, indicó Juan Martín Álvarez.

Dijo que la solución en el combate a la pandemia no está en la autoridad de Salud, sino “en nuestra manos el protegernos y proteger a quienes están cerca de nosotros. Estamos analizando nuestras alternativas en el tema de transporte público, pues se trata de retomar con los concesionarios y empresarios para evitar aglomeraciones de usuarios, que van desde bajar horarios de usuarios en rutas, llegar acuerdos que beneficien, y reforzar la ventilación al interior del transporte que es vital, al igual que el hablar menos”.

En el tema de tianguis y mercados el tema es detener la movilidad de personas y de trabajar en el tema del uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial y la sana distancia, pues todos tenemos que orientar a la población. Además de modificar su forma de trabajo en el caso de los tianguis es importante el tema de ventilación, dado que las lonas que ponen provocan un efecto invernadero y lejos de ventilar concentrar las particulares que pudieran ser llevadas por compradores.

Para concluir el director de salud municipal, dijo que la aplicación de la vacuna anti Covid-19 no debe de llevar a relajarnos, debido que esta no está en un cajón y se saca, recordemos que está en un proceso de fabricación y de distribución al país en diferentes lotes y que de inicio llega a trabajadores de la salud, a grupos prioritarios y tendrá que tener una cobertura del 60% de la población en León y que no por eso el virus va a desaparecer, va seguir presente.