Sí hay en Guanajuato medicina vs cáncer

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Guanajuato no tiene escasez de medicamentos para tratar el cáncer infantil, pues aunque el Gobierno Federal no ha enviado los suficientes, el estado ha comprado los suyos para no dejar desprotegidos a las niñas y niños que padecen esta enfermedad.

Así lo dijo el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que apenas el miércoles sostuvo una reunión con sus equipos tanto administrativo como de servicios de salud para evaluar el tema y no hay escasez de medicamento para tratar el cáncer infantil en la entidad.

“No nos falta en este momento un solo medicamento para niños con cáncer, de momento se nos acaban un poco más rápido los medicamentos, porque hay niños que habían sido tratados en el Hospital de Alta Especialidad o en otras instituciones y que les siguen otorgando la consulta, pero no tienen el medicamento, entonces por instrucciones del gobernador Diego Sinhue ningún niño guanajuatense con cáncer se debe de quedar sin tratamiento y nosotros se los hemos otorgado”, dijo el Secretario de Salud durante su participación en la televisora estatal TV4.

Daniel Díaz Martínez comentó que debido a esta situación “Guanajuato en ese sentido ha sido ejemplo a nivel nacional, vimos lo que está pasando con los niños en la Ciudad de México, las manifestaciones que ha habido en este sentido y en Guanajuato no tenemos ese problema de falta de medicamentos, su tratamiento sigue y hay continuidad”.

El Secretario de Salud de Guanajuato explicó que “de repente tenemos escasez de alguna clave importante, pero la conseguimos a como dé lugar y puedo decir con certeza que hoy en día en Guanajuato no le faltan los medicamentos a los niños con cáncer y que su tratamiento no les cuesta ni un peso, eso ha sido una fortaleza en el sistema de medicación del sistema de salud de Guanajuato y lo seguiremos haciendo”.

En Guanajuato, de acuerdo con el registro acumulado de casos de cáncer en menores de 18 años hay mil 741 casos de 2005 a 2020, de los cuales 819 son leucemias y 992 tumores sólidos. Los tratamientos de niños con cáncer son llevados a cabo en los hospitales generales de Celaya y de León.