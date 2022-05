Si General Motors no mejora el contrato, el 30 de mayo habrá huelga: SINTTIA

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) se sostiene: si General Motors no mejora las condiciones salariales y laborales que en el contrato colectivo de trabajo les está ofreciendo a los obreros de esta empresa automotriz, el próximo 30 de mayo habrá huelga en la planta de Silao.

Alejandro Silva Gutiérrez, secretario de Previsión Social del SINTTIA, dijo en entrevista en Irapuato que General Motors no les está cumpliendo con las expectativas salariales y laborales en el contrato colectivo de trabajo que les ofrece y por ello, en el marco del Día Internacional del Trabajo, realizaron una marcha en la ciudad fresera, en donde concentran a la mayor cantidad de trabajadores de la planta que la automotriz tiene en Silao, para manifestar su rechazo al ofrecimiento contractual que se les está haciendo.

➡ General Motors Silao exhorta a SINTTIA a negociar

“Ahorita lo que nos están ofreciendo no va de acuerdo con nuestras expectativas, no podemos manejar cifras ahorita, pero no va de acuerdo a nuestras expectativas.

El SINTTIA se sostiene y quiere mejores condiciones salariales en el contrato.

“(…) Es mucho menos de lo que estamos pidiendo nosotros, es mucho menos que lo que la gente trabajadora merece, de acuerdo a las jornadas de trabajo, de acuerdo a la producción que se está generando aquí en la empresa”, dijo Alejandro Silva en entrevista.

Por ello, dijo que mantienen su postura y el emplazamiento a huelga, la cual tienen proyectada para el próximo 30 de mayo.

“Los alcances están muy claros: hay un emplazamiento a huelga, está para el 30 de mayo ese emplazamiento, la gente ya está enterada y más que nada la gente está muy dispuesta y esa es la respuesta de nosotros”, indicó.

El Secretario de Previsión Social del SINTTIA comentó que General Motors les ha dicho que no pueden ofrecer más salario, pues hay baja producción y que las ganancias no han sido buenas, pero la parte obrera ha visto lo contrario, que la producción se ha mantenido, con todo y los paros técnicos que ha habido.

Si General Motors no mejora el contrato, habrá huelga el 30 de mayo.

Alejandro Silva reconoció que General Motors no tomó de manera positiva el que SINTTIA haya ganado la elección para tener la representatividad de los trabajadores en la planta de Silao, pero descartó que este bajo ofrecimiento salarial sea una represalia, sino más bien es parte de la negociación, pero dejó en claro que no aceptarán menos de lo que ya han planteado en las mesas de trabajo.

“La empresa sigue en su posición, no le cayó muy bien que haya ganado SINTTIA, eso se ve contundentemente, pero fueron más de cuatro mil 192 votos, no fue nada favorable para la empresa, sin embargo, fue lo que nos llevó a ganar para defender, como ahora, los derechos de las compañeras y los compañeros trabajadores”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A principios de febrero pasado, SINTTIA ganó con más de cuatro mil votos la elección para determinar a la nueva representación sindical en General Motors, con lo cual terminó con la hegemonía que la Confederación de Trabajadores de México tenía en esa empresa.

La marcha que SINTTIA llevó a cabo en Irapuato inició en el Parque Irekua y concluyó en la Plaza de los Fundadores, con un pronunciamiento conjunto; estuvo también la secretaria general del sindicato, Alejandra Morales Reynoso.