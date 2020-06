Si el IMSS no puede, que subrogue: Éctor

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Si el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tiene la capacidad para atender a pacientes, que pague o que subrogue el servicio, pero que no deje sin atenciones o mande a las personas a otros estados a exponerse.

Así lo manifestó el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien dijo que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados tres puntos de acuerdo para la atención de la emergencia sanitaria en el país, donde señalaron que el IMSS ha sido rebasado para dar atención no sólo a las personas diagnosticadas con Covid-19, sino a la demás derechohabiencia, como pasó en Celaya e Irapuato, donde pacientes con enfermedades crónico degenerativas han sido enviados a Querétaro para que sean atendidos, lo cual es más riesgoso y costoso, refirió el legislador panista.

“Está muy mal que los manden a Querétaro, aquí en Guanajuato hay la infraestructura suficiente privada y si el IMSS no tiene la capacidad, que pague y que subrogue, con los criterios que se hacen, como tampoco está bien que manden las pruebas de Covid hasta la Ciudad de México, llegan muy tarde, aquí hay la infraestructura y eso lo metimos como un punto de acuerdo que fue muy bien recibido”, señaló.

Además, explicó que esto aparte de ser oneroso para la derechohabiencia pagarse su pasaje hasta Querétaro, también representan un riesgo de contagio al usar el transporte público.

Éctor Jaime Ramírez Barba dijo que continúa el desdén del Gobierno Federal por el tema de salud y ejemplificó el caso del Comité de Moléculas Nuevas, el cual desde julio del año pasado no ha sesionado, cuando la ley indica que debe sesionar por lo menos dos veces al ms, además de que no ha sido probada ninguna molécula aplicable para personas con Covid-19, cáncer o algunos otros padecimientos que harían menos complicado el tratamiento y no tengan que usar el “colapsado sistema de salud federal”.

Ramírez Barba expuso que un tercer punto de acuerdo presentado fue el referente a los medicamentos que el IMSS o el ISSSTE no surtan y los compre el paciente, puedan ser deducibles de impuestos.

“ Esto tiene que ver con el mecanismo de pobreza que significa para los pacientes el estar comprando de su bolsillo, también metimos un punto de acuerdo para que los gastos que la gente esté realizando por su cuenta y que tenga las facturas, porque no hay en el IMSS, no hay en el ISSSTE, sean deducibles de impuestos; si el gobierno no es capaz de tener los medicamentos y la población de su bolsillo está gastando en estos productos, que este tipo de productos sean deducibles de impuestos para los mexicanos”.