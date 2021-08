Sí avalan regreso a clases presenciales

León, Gto.- Se necesita que la Federación acelere la vacunación de la mayoría de la población, que las escuelas cuenten con la ventilación adecuada, que realicen el protocolo de sanidad, mantengan el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado constante de manos, por lo que sí estoy de acuerdo con el regreso a clase si el padre de familia está de acuerdo de llevar a su hijo, además por salud mental de los estudiantes para que salgan del encierro, afirmó Éctor Jaime Ramírez Barba Diputado Federal por el V Distrito de León, del Partido Acción Nacional.

Le pediría primero al gobierno federal que pueda restablecer ya la mecánica de vacunación, que sea más rápida, porque va muy lenta y es lo único que puede proteger., segundo le pediría también al Gobierno Estatal y al Gobierno municipal, la decisión, con una epidemiología de precisión, es decir, es una decisión de un punto de encuentro para que se realicen estrategias diferentes de una localidad a otra.

Así si en alguna localidad las aulas no están ventiladas, no hay agua potable para lavarse las manos, allí no debes de regresar, está decisión también incluye, ahora también a los padres de familia, así la decisión última va a ser del padre de familia, si decide llevar o no a su hijo.

Si los docentes están vacunados, es un lugar ventilado, es un lugar en donde se lleva a cabo la higiene básica, usar cubrebocas dentro de los espacios, pueden regresar y yo ahí no le veo dificultad.

Explicó que no se puede hacer una pintura con brocha gorda, deber ser con pincel para ser precisa, debemos saber las características de la escuela de qué estamos hablando, de dónde vienen los niños, que tasas de vacunación hay alrededor, cuáles con los números de contagios de cada zona, actualmente tenemos datos de todo.

Entonces usted como padre en eso que si se puede, usted decide que no, entonces no, pero pensemos si está usted en una escuela que todo se puede, pero si en su casa la abuela o la esposa no se quieren vacunarse existe mayor riesgo de contagio, por eso es que yo le llamo epidemiología de precisión, hoy se puede saber o tener datos precisos, Guanajuato está muy avanzado lo ha hecho muy bien.

Pero si la federación no vacuna con mayor rapidez, entonces el riesgo puede ser mayor, por lo que sí en Guanajuato hay escuelas que no cuentan con la infraestructura adecuada, allí no se debe regresar a clase.

También es importante la socialización para el ser humano, por lo que es importante priorizar la salud mental de los menores y la salud está muy afectada, por lo que yo si quiero que regresen a la brevedad posible con todas las medidas sanitarias dijo finalmente Éctor Jaime Ramírez Barba.